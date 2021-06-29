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殲-20曾巡航釣魚台「日本沒發現」　大陸網友分析原因

▲▼解放軍殲-20列裝多支部隊　官方罕見公開飛行畫面。（圖／翻攝央視）

▲大陸網友認為殲-20可能巡航釣魚台，日本卻沒有發現。（圖／翻攝央視，下同） 

記者林彥臣／綜合報導

央視軍事官方帳號發布了一篇「當空中王牌遇上殲-20」的報導，內容提到「近年來，『王海大隊』出色的完成了釣魚島空中維權，以及東海防空識別區常態化管控等重大任務」。因此被認為殲-20戰機很有可能多次參與了釣魚台巡航任務。

大陸網友分析指出，官媒首次公開殲-20戰機執行任務，對解放軍來說意義重大，但是這只是大陸單方面宣布殲-20在釣魚台附近執行任務，「日本官方有沒有相關的報導呢？」

▲▼大陸宣布國產新一代隱身戰鬥機殲-20列陣空軍「強軍先鋒飛行大隊」。（圖／翻攝自央視）

分析認為，日本防衛省自始至終都沒有任何關於殲-20戰機巡航釣魚台以及東海防空識別區的消息，說明了日本可能從來都沒有發現過殲-20戰機的蹤跡。

大陸網友認為，對於日本而言，要想發現殲-20戰機的蹤跡，必須依靠地面大型反隱形雷達以及先進空中預警機的協助，單靠戰機的雷達根本行不通，日本目前的預警機以及地面雷達都缺乏探測隱身目標的能力，「短時間之內對殲-20戰機束手無策」。

▲▼大陸宣布國產新一代隱身戰鬥機殲-20列陣空軍「強軍先鋒飛行大隊」。（圖／翻攝自央視）

大陸網友表示，殲-20戰機首要作戰對象就是出現在亞太地區的F-22、F-35戰機，這兩款戰機在殲-20戰機出現之前都是神一樣的存在，但是在殲-20戰機出現之後，「我們發現它們也就那樣，並非無法超越」。

大陸網友說，在隱形性能相當的情況下，殲-20戰機擁有比F-22、F-35戰機更加出色戰場資訊感知能力，攜帶的霹靂-15、霹靂-10E空對空飛彈性能更加優秀，在地面反隱身雷達以及空警-500預警機的協助下，殲-20戰機可以做到先敵發現，先敵開火。

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