北醫大擬併康寧大學　私校工會：供3億紓困金外還有3大挑戰

▲北醫大有意入主康寧大學董事會。（圖／記者張一中攝）

記者崔至雲／台北報導

台北醫學大學傳出將併康寧大學的消息。對此，私校工會指出，北醫辦學狀況良好，堪稱私校辦學典範，樂觀期待北醫大能接手或整併辦學已病入膏肓的康寧大學，但也提出3大北醫可能會面臨到的挑戰，期待兩校能保護師生權益和社會公益，創造最有利的方案。

私校工會理事長尤榮輝說明，北醫辦學狀況良好，堪稱私校辦學典範，從各項校務和財務資訊均顯示北醫是少數能堅持公益辦學的私校，尤其學雜費收入僅占總收入15.2%，財務結構甚至比許多公立大學還好，從數據來看，北醫附設醫院、產學合作的收入及政府補助提供學校豐沛的辦學資金，讓北醫辦學不受少子化影響。

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但尤榮輝也坦言，北醫若接手康寧大學，除了必須提供至少三億元短期紓困資金外，將面臨三大挑戰，一是康寧大學辦學情況一直不佳，各種弊案不斷，新董事會必須徹底改變康寧大學的行政體質；二是如何活化已全面停招的台南校區；三是如何改造康寧大學並維持教職員工作權。

尤榮輝說明，私校工會樂見北醫接手康寧大學，或甚至將康寧大學併入北醫，除了可立即改變康寧大學不佳的社會形象並帶來生機外，更可以整合二校醫護專長及資源，擴大北醫在醫療及健康照護領域的影響力，提供更好的教育環境，為國家培育更多醫療照護人才。

私校工會強調，工會對私校辦學的立場是「扶優汱劣、超越公校」，樂觀期待北醫大能接手或整併辦學已病入膏肓的康寧大學，對康寧大學師生權益和社會公益都是最有利的方案。

