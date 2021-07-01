救災身影曝！25歲勇消「窗口打光」鬥火神　氣胸急送加護病房

記者唐詠絮、白珈陽／彰化報導

彰化喬友大樓昨晚發生嚴重火警，造成1名消防員陳志帆、防疫旅館3名房客死亡以及20傷的慘劇。此外，救災過程中，一名25歲陳姓消防員也不慎受傷，受有氣胸、胸口挫傷等傷勢，今（1日）被送往彰化秀傳加護病房，暫無生命危險。對此，陳員救災身影也曝光！

▲陳員救災身影曝光（紅色圈起處）。（圖／民眾提供）

回顧整起事件，喬友大樓於昨（6月30日）晚間7時52分許發生大火，其中7、8、9樓的防疫旅館內共有31人受困，分別為2名員工、29名住客（2名自主健康管理、27名居家檢疫者）。

▲▼火勢相當猛烈。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

從畫面中可見到，火勢延燒猛烈，濃濃黑煙往上竄升，阻礙雲梯車視線，加上入夜斷電，室內漆黑，更加重搜索困難。稍早，彰化縣消防局第一大隊長劉錫垣也透露，救災身影照片裡，在窗口打光的人正是陳員，當時同仁看到光點後，隨即出動另一輛雲梯車，將陳員載下樓，並送往醫院救治。

▲彰化縣消防局第一大隊長劉錫垣受訪。（圖／記者白珈陽攝）

警消初步調查，火勢是從2樓往上延燒至3樓。彰化消防局6月30日晚間7時48分獲報，出動26輛消防車及雲梯車、14輛救護車前往灌救，雖然火勢沒有波及7至9樓的防疫旅館，但有31人受困。原預估今（1日）0時許能全部救出，但截至2時才控制火勢，9樓仍有4人在等待救援，直到凌晨3時42分才全數救出，最終火勢在4時35分撲滅。

▼彰化喬友大樓火警，勇消陳志帆殉職。（圖／記者唐詠絮攝）

