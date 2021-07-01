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遠航客艙長遭調職為地勤　法院認調職違法判遠航賠償確定

▲▼遠東航空,遠航停飛,松機遠航整備區13日仍有員工進出 。（圖／記者李毓康攝）

▲遠東航空違法調職2名員工，遭判賠償確定 。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

遠東航空張姓、王姓2名客艙長，6年前被公司接連調整職務為空服員、地勤，2人認為公司調職違法，提出民事訴訟，要求公司賠償。一審認定公司調職有理，駁回2人請求。二審改認定公司兩次調職都違法，改判遠航要給付張女、王女資遣費及飛行加給各約30萬元，全案再上訴，最高法院1日駁回上訴確定。

判決指出，2人均於2010年12月22日受僱於遠航擔任空服員，並同於2014年5月26日升任為客艙長，但薪資仍依空服員標準計算給薪，直到當年12月1日起，遠航才依客艙長之給薪標準給付薪資。不過給付不到1年，2015年10月1日，遠航將2人由客艙長調任為空服員，調職不到2個月，同年11月18日再將2人由空服員調任為運務員。

2人不滿，認為遠航的調職違法，除了使2人薪資驟降，必須額外支出交通費用、增加通勤時間、班表變動，再加上遠航又未提供運務員之職前訓練，使新工作內容非2人技術能力可勝任，導致對2人勞動條件產生不利變更，不符調動五原則，因此起訴要求遠航賠償資遣費、飛行加給等費用，非別請求37萬餘元、38萬餘元。

法院審理時，遠航辯稱，2人擔任客艙長期間，對公司督導管理及工作態度言行乖張，且對於公司政策或會議執行皆不配合；張女於擔任客艙長適職性調查時，曾揚言燒飛機排班班表，讓公司擔心2人舉措會有飛安之疑慮。而公司第1次調職後，2人對公司督導、管理採取抵抗及不配合之態度，公司認為2人顯不適任空服員之工作內容，為了考量企業營運之必要，才第2次調職，並無任何不當動機。

一審法院採信公司說法，認定2人造成飛安疑慮，駁回2人請求。但上訴二審後，高等法院改認定公司調動並未依照公司的工作規則、系爭考核標準、系爭查核要點為懲處、評核、輔導，故公司調職違法，應賠償資遣費與飛行加給，各應賠償2人約30萬餘元。全案再上訴，最高法院1日駁回上訴確定。

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