快訊／彰化惡火「4罹難者全在9樓」！　防疫旅館內部位置圖曝光

▲彰化喬友大樓9樓位置圖。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑、莊智勝／彰化報導

彰化地標「喬友大樓」昨夜惡火釀成4死慘劇，其中4名罹難者全聚集在9樓，如今詳細位置圖也曝光，防疫旅館9樓共有25間房間，內部為「口字型」結構，死者分別位於9607、9608、9628房，而殉職的勇消陳志帆則是陳屍在中間、沒有對外窗的9627號房內浴缸中。

▲勇消陳志帆到院前已經沒有呼吸心跳。（圖／記者鄧木卿翻攝）



初步調查，此次火警起火點位於大樓2、3樓，而7、8、9樓則為防疫旅館，火警發生當下還有許多民眾於內部隔離，現場因「煙囪效應」濃煙不斷上竄，因此第一時間有31人受困，警消也急忙挺入火場中救援，不料仍釀成4死慘劇，而4名罹難者全集中在9樓。

如今9樓位置圖曝光，依圖所示，防疫旅館9樓為「口字型」結構，共有25間房間、2個逃生出口，其中距離出口較遠的9607、9608房均有人罹難，而9628房、以及居中沒有對外窗的9627房也有人員死亡，此次殉職的勇消陳志帆即是在9627房中被尋獲。

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▼喬友大樓7至9樓為防疫旅館，此次火警罹難者均集中在9樓。（圖／記者李忠憲攝）