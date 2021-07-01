彰化4死大火「悶5小時救出已OHCA」　家屬提2質疑：我要一個交代

記者黃翊婷／綜合報導

彰化喬友大樓防疫旅館6月30日一場大火，造成1名消防員、3名房客死亡，20人受傷。一名自稱是罹難者家屬的女網友1日一早在臉書轉貼火災現場影片，質疑現場到底是遇上什麼困難，讓這場火燒了5個小時以上，她的姊夫在1日凌晨2時10分獲救，但人已經沒有生命跡象，送醫急救仍宣告不治，「彰化市，能給個交代嗎？」

▲火勢撲滅後的狀況。（圖／記者李忠憲攝）

彰化消防局是在6月30日晚間7時48分接獲報案，6分鐘後抵達現場，防疫旅館內共有31人受困，分別為2名員工、29名住客（2名自主健康管理、27名居家檢疫者）。接著，同日晚間8時55分代理局長抵達現場，晚間9時05分現場王惠美到場坐鎮指揮，火勢直到7月1日凌晨2時才控制住，並於凌晨4時35分撲滅。

31名受困者全數救出後，其中22人分別送至彰化基督教醫院及秀傳醫院，3人無生命徵象送醫後宣告死亡；另外8人送「第8月台」防疫旅館，1人平安未送醫。4名罹難者包含彰化消防局東區消防隊隊員陳志帆，陳姓、倪姓住客和一名外籍移工。

一名自稱是罹難者家屬的女網友1日一早在臉書轉貼火災現場影片，質疑事發的防疫旅館是否有通過消防安檢，現場搶救又遇到什麼困難，才會讓大火燒了5個小時以上，知道消息的時候是晚間8、9時，直到隔日凌晨2時10分姊夫才獲救，但人已經沒有生命跡象，送往秀傳醫院急救仍宣告不治，「彰化市，能給個交代嗎？」、「聽網友說這一間已經燒過不只一次，問題在哪裡？這合法設置檢疫旅館嗎？所有消防相關的系統正常運作嗎？我要的是一個交代」。

▲家屬在臉書PO文提出質疑。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

據了解，喬友大樓至今位於彰化火車站前，樓高15層，內部有百貨商城、冰宮、餐廳、遊樂場與KTV，後來因為兩場火警荒廢數年，直至近年管委會整合所有權人意見，重新拉皮才又重獲新生，但去年3月間曾因電線走火冒出濃煙。大樓主委也是防疫旅館的老闆蔡進峰買下6至9樓，投入8000萬元將7至9樓改建為防疫旅館，2019年開始營業，沒想到如今又被一場大火燒毀。

蔡進峰表示，大樓2、3樓是閒置空間，2樓有地毯，3樓有易燃物，有可能是外人入侵導致火災，發生火警之後他慌忙逃下樓，與消防人員共同指引作戰目標，接著重返火場開鎖，「煙還很燙，裡面很黑」，全靠手電筒和意志力挺進。

▼▲王惠美表示，因為黑煙往上竄升，阻礙雲梯車視線，增加救援難度。（圖／記者唐詠絮攝）

至於救災現場狀況，彰化縣長王惠美表示，火場情勢險峻，濃濃黑煙往上竄升，阻礙雲梯車視線，加上入夜斷電，室內漆黑，加重搜索困難，搜救工作一度暫時中斷，直到調動雲梯車後，使得三民路這側火場濃煙減少，才完成救援任務，但也因為稍早的濃煙造成傷亡。

詳細的起火原因，仍有待消防局進一步勘察火場後才能釐清。