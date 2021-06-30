快訊／柯文哲曝「感染新樣態」：70％確診是家戶感染

記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心30日公布國內新增56例新冠肺炎確診病例，其中55例為本土個案；另確診個案中新增5例死亡。確診者中，以新北市23例最多，其次為台北市22例。柯文哲表示，現在有70％的感染是家戶感染，呼籲民眾在家吃飯的時間、空間都錯開。

▲台北市長柯文哲召開防疫記者會。（圖／北市府提供）



指揮中心表示，個案分布以新北市23例最多，其次為台北市22例、桃園市5例，高雄市及苗栗縣各2例、屏東縣1例；其中31例為已知感染源、2例關聯不明、22例調查中，相關疫情調查持續進行中。

柯文哲表示，最近確診數有下降，表示疫情控制有不同戰略邏輯，快篩陽性數一開始降很快，現在剩下零星的，需要一點耐心去把他清理掉。

柯文哲也提到，台北市是都會城市，最近再研究為什麼一開始案例降很快但近期卻比較慢，從統計案例來看，「70％是家戶感染，真的在社區感染不多」，畢竟人很難回到家裡還戴口罩，不太容易，目前台北市感染最主要理由是家戶感染，偶而1、2個社區感染，回家一傳染就4個，「北投區昨天有4例感染，全部都是家戶感染」。

柯文哲說，大家出門都會戴口罩，也相當小心，可是回到家裡，特別是這段時間不能出門窩在家裡，反而家裡變成重要感染源。

柯文哲呼籲市民，吃飯盡量不要大家一起吃，時間、空間錯開，特別是吃飯聊天感染最危險，「現在主力感染是家戶感染，要讓台北案例再少一點，家戶感染一定要有更好的控制」。