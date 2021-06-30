整棟住戶隔離被痛批！陳時中曝「可能破口」：我會做大規模匡列

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

高雄市鳳山區一棟大樓某住戶因出現症狀採檢呈陽性，衛生局緊急召回181名住戶採檢並直送防疫旅館隔離，此番作法卻遭網友批評「「強迫消費」。對此，指揮官陳時中今也直言「如果可能感染源是公共區域，我會選擇做大規模匡列。」

有網友在PTT指出，高雄市政府把社區住戶全送旅館隔離，「這麼離譜的做法，也只有毫無法治意識的民進黨鐵粉會覺得很棒」，他認為市府強制封鎖大樓、全數送PCR檢測，不論篩檢結果陰性或陽性全部隔離，而且直接送到防疫旅館「強迫消費」，「做比威權國家還蠻橫的手段，還好意思再吹民主體系下的防疫策略嗎？」

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陳時中今在疫情記者會被問及此事，他也無奈回應「防疫太強硬就說侵犯到人權，太鬆又要說防疫有破口，所以很兩難啦！」他進一步指出，以高雄鳳山某大樓來說，同一樓層有2戶，那強度就要強一點，不同樓層又發現新的，個案中也沒有密切接觸，就可能是在公共區域傳染，那所有人都列在風險之內。

陳時中強調，大家都會經過公共區域，大家都會有風險，所以強度會比較強，「我認為是一個兩難，如果區域隔離，萬一別層樓又有，恐怕也會有其他壓力在，「若我自己要做判斷，如果我覺得公共區域引發的，我可能會朝向比較大規模的匡列。」



