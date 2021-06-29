安南家庭群聚揪出「1人染疫後痊癒」　匡列1南來北往司機疫調

▲台南市長黃偉哲指出，針對安南區家庭群聚事件，確診者檢體送中央實驗室進行病毒基因定序後，確定為英國變異株，請高風險民眾前往篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，台南安南區家庭群聚確診病毒株出爐，感染英國變異株B117，不是Delta病毒，而在確診者親密關係者中，有人PCR陰性，但抗體陽性，顯示曾經染疫後來痊癒，這部分疫調匡列1名南來北往的司機，目前正深入追查疫調中。

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黃偉哲指出，針對安南區家庭群聚事件，確診者檢體送中央實驗室進行病毒基因定序後，確定為英國變異株（B.1.1.7）；為盡速找出社區內潛在感染源，市府匡列177位接觸者進行採檢，採檢結果128人陰性，49人報告未出；另外擴大匡列與確診者住家同社區的41人，PCR全數陰性。

黃偉哲說，針對COVID-19病毒的演變，不管是英國株，或是印度株，或是印度株的plus的病毒，都有致病率流感化的現象，致死率sars化的現象，它更容易感染，它感染的能力越強，一般來講像這一類的病毒，當感染率越強的話，它的致死率、毒性，以及對人體侵襲的程度就會降低，可是COVID-19卻是致死率sars化，像印度株它的致死率、致病率都比原來的英國株強，印度株plus也比印度株強，所以說它的演進是朝向對人類健康比較不利的方向走，原先的指導規範，室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離，還是將來可能變的更嚴格，不管在7月12日以後，是不是3級警戒解封，或者是再延長，或者是有不同的處置，都希望市民朋友配合防疫，保護自己及家人。

黃偉哲指出，這次安南家庭群聚的案件，可以看的到即使是家人，同住或不同住的家人，這樣的接觸就可以導致傳染，在屏東的案例可以看到，根據確診者的描述，只是講幾句話，就有可能傳染，都可以看出它的致病率、感染率是非常強的。

衛生局長許以霖指出，28日上午8時30分起連續3天在安西自辦重劃區免費公有停車場設立篩檢站，28日共篩檢262人；為服務更多的市民，商請成功大學及成大醫院動員近40人，於安南果菜市場（花卉市場）開設6線對確診者同鄰里之居民、安南區市民提供鼻咽PCR篩檢。台南市警三分局及市場管理人員全員動員指揮動線，成大醫院沈孟儒院長亦親自於現場坐鎮。28日安南果菜市場篩檢站共篩檢1070人，總計本專案第一天共計服務1332人，其中776人PCR陰性，其他報告尚未出來。29日上午已篩檢700多人。

另外，有關7月1日起莫德納疫苗施打對象，台南市目前規劃開放中央公告的第一到六類、75歲以上長者、65歲以上原住民及孕婦優先施打。黃偉哲市長再次呼籲民眾外出戴好口罩、勤洗手、盡量少出門，外出時應主動維持社交距離，減少不必要的聚會，「抗疫」需要全體市民朋友共同努力。

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