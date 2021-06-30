防海鮮冷凍包夾帶變種病毒　陸海關叫停12家外企商品進口

▲印度、厄瓜多及巴基斯坦共12間外企遭大陸海關暫停進口冷凍食品。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸海關總署今（30）日起對印度8家企業、厄瓜多3家企業及巴基斯坦1家企業採取1至9周不等的暫停進口申報作業。受到新冠肺炎Delta、Alpha等變種病毒全球肆虐影響，陸海關針對有驗出新冠病毒的冷凍海鮮包裝進口商實施較嚴格的管制措施，杜絕變種病毒隨冷凍食品竄入市場。

▲大陸海關嚴防變種病毒隨冷凍食品進口。（圖／CFP）

《央視》報導，來自自印度1批次凍馬面魚的7個外包裝樣本、2批次凍杜氏叫姑魚的2個外包裝樣本和8批次凍南美白蝦的11個外包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性。

按規定，大陸各地海關自即日起分別暫停接受印度水產品生產企業M/s. WELLCOME FISHERIES LIMITED（註冊編號為934）的進口申報1周、Padmashree Export（註冊編號為1318）的進口申報2周、M/s. Suryamitra Exim Pvt. Ltd.（註冊編號為1819）的進口申報1周、M/S. RVR MARINE PRODUCTS LIMITED（註冊編號為805）的進口申報9周、M/s. ST. PETER & PAUL SEAFOOD EXPORTS PVT. LTD.（註冊編號為840）的進口申報1周、M/s. J.M. Marine Exports（註冊編號為1163）的進口申報1周、M/s Shivganga Marine Products（註冊編號為287）的進口申報1周和M/s. S. S. International（註冊編號為1162）的進口申報1周。

因從進口自厄瓜多爾2批次凍南美白蝦的2個外包裝樣本和1批次凍中間低鰭鯧的2個外包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性，按照海關總署公告2020年第103號的規定，全國海關自即日起分別暫停接受厄瓜多爾水產品生產企業Operadora y Procesadora de Productos Marinos Omarsa S.A.（註冊編號為477）的進口申報4周、PESKOREA S.A（註冊編號為6252）的進口申報1周和CULTIVO Y EXPORTACION ACUICOLA CEAEXPORT S.A.（註冊編號為7057）的進口申報4周。

因從進口自巴基斯坦1批次凍白姑魚的1個外包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性，按照海關總署公告2020年第103號的規定，全國海關自即日起暫停接受巴基斯坦水產品生產企業M/s. Ocean Gold Seafood（註冊編號為T-435/04）的進口申報4周。