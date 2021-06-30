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地球暖化變地獄「混血王子」單挑碳排放大魔王！TOYOTA「超吸睛影片」網讚秒懂PHEV

▲▼ 地球暖化變地獄「混血王子」單挑碳排放大魔王！TOYOTA「超吸睛影片」網讚秒懂PHEV 。（圖／品牌提供）

▲ 混血車俠「普利二世」拿著「三插戟」迎戰「碳排大魔王」。（圖／TOYOTA提供，下同）

消費中心／綜合報導

夏日一到，日頭赤焰焰，路上行人各個被氣溫燙得快蒸發，讓人只想天天待在冷氣房裡面吹涼涼。不知道從何時開始，冷氣溫度必須愈調愈低，才能讓室溫達到涼爽宜人的狀態呢？光這個小動作，就讓人體察到室外的溫度年年飆升，也正代表地球暖化日益嚴重。而造成地球暖化的原因，「碳排放」可說是相當關鍵的主因。為了減低暖化繼續造成的地球破壞，近幾年專家研究出「碳中和」（Carbon Neutral）方式，透過使用低碳能源節能減排，抵銷自身二氧化碳排放量，達到零排放的目標，作為一種搶救氣候大作戰的行動目標，以減緩、調適，甚至是逆轉氣候危機，存續人類文明的生存方式。 

▲▼ Toyota,Prius PHV,碳中和,電油電車,碳排放。（圖／Toyota提供）

▲油電車與純電車結合誕生「普利二世」。

▲▼ Toyota,Prius PHV,碳中和,電油電車,碳排放。（圖／Toyota提供）

▲台灣電力目前仍是以火力發電為主，讓不少人擔心，全面純電車化恐怕會造成很高的碳排放污染。

近日，TOYOTA發布了一支創意影片，描述油車族以及電車族，因為受到碳排大魔王的襲擊，兩族面臨滅種危機。此時，由油族王子以及電族公主誕下的混血車俠「普利二世」誕生，在城市角落現蹤。從爸媽的口中，普利二世也慢慢了解這場災難背後的原因，原來現在所有的車子在製造過程中普遍都會產生碳排放，為了降低製作時的碳排放，而一心追求純電化，卻忽略台灣電力目前還是以火力發電為主的情況下，反而造成更高的碳排放污染，讓整座城市甚至地球，都持續身陷「碳排大魔王」帶來的地獄火海中。然而做為油族、電族誕下的混血普利二世，就是此時此刻的「神選之車」，電族媽媽甚至對著普利二世激動道，「不論是BEV純電車或是HEV油電複合車，碳排放量都不會比你PHEV插電式油電複合車來得厲害，出動吧！」這時，普利二世才驚覺自己「跟其他電動車不一樣」，隨即召喚出秘密武器「三插戟」，以與生俱來的「插電式油電複合力量」正面迎戰「碳排大魔王」。

▲▼ Toyota,Prius PHV,碳中和,電油電車,碳排放。（圖／Toyota提供）

▲高碳排放污染，讓整座城市甚至地球，身陷「碳排放大魔王」帶來的地獄火海中。

首先是不明的「吸電怪」把城市電力全吸光，意圖要讓包括媽媽在內的電車都無法發動，為了守護媽媽及族人，有油也有電的普利二世使出「油電雙掌」，一擊就讓吸電怪的「焦慮電力不足」的計畫宣告失敗！接下來，繼續對電車一族猛攻的「吃錢怪」，則是看準想要與電車一族共結連理所費不貲，便一舉把大家的荷包全吸乾，讓身處在碳排放地獄的他們，更加無望。然而具有混血優勢的普利二世，依然絲毫不受吃錢怪影響，他的出現彷彿帶給世人啟示與曙光，原來過度依賴哪方，都只會造就另一種不平衡，想要擁有多元能源，不用擔心臨時沒有動力，想要持續為地球做出減少碳排放的貢獻，又不怕荷包被榨乾，帶著油族與電族雙重血統的普利二世，或許就能在這個亂世中，為環境帶來全新改變。

▲▼ Toyota,Prius PHV,碳中和,電油電車,碳排放。（圖／Toyota提供）

▲「吸電怪」與「吃錢怪」將城市的電力與人們的金錢一舉耗盡。

在現實中，和普利二世一樣擁有雙重混血與絕殺技能的車子，就屬新一代TOYOTA PRIUS PHV。當電動車成為不可扭轉的未來趨勢下，講求環保的同時，用車人也同樣在乎使用上是否能「無痛轉移」。直接換成BEV純電車，負擔較大的車貸與里程焦慮就是一大考量。 TOYOTA PRIUS PHV不僅兼具BEV純電車與HEV油電車的低碳排放優點，還能讓人享受純電駕馭的流暢感受，電力用完後馬上以油電模式無縫接軌，隨車更搭配「110V充電線」，不管是開到公司或回到家，只要連接一般家用插座，就能為汽車充飽電。

▲▼ Toyota,Prius PHV,碳中和,電油電車,碳排放。（圖／Toyota提供）

▲TOYOTA PRIUS PHV，不僅兼具BEV純電車與HEV油電車的減少碳排放優點，隨車搭配「110V充電線」，能連接一般家用插座充電。

幫駕駛者省下找充電站的時間，更要幫忙維持荷包厚度，根據能源局油耗測試，PRIUS PHV平均油耗高達109.9km/l，表現非常亮眼，可幫顧客省下大量油錢。保養方面，內建的高效能鋰電池，享有8年16萬公里的延長保固。在一片純電與油電的車海中，TOYOTA PRIUS PHV身兼電車與油車的各種優點，讓顧客在力行節能環保的同時，還可以省荷包！

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