時力爆車行2年詐領175萬補貼　要求紓困金直接發給勞工

▲時代力量接獲爆料，高雄有計程車行2年共詐領175萬薪資補貼。（示意圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，行政院推出紓困4.0方案，時代力量高雄黨部主委林于凱29日披露，高雄有計程車行詐領紓困金額，卻沒有如實轉發給司機，2年總共詐領175萬元，呼籲政府讓勞工補助回歸勞工申請，或改為雇主申請時就應檢附勞工帳戶，政府直接將紓困金發放至勞工帳戶。

時代力量立委陳椒華與時代力量高雄黨部29日上午召開「離譜雇主詐領紓困補貼，沒有很扯只有最扯」線上記者會，與會者包括陳椒華、林于凱、陳椒華高雄服務處主任湯茹婷、時代力量高雄黨部副執行長黃思學等人。

林于凱表示，現在很多勞工紓困補助，都是由雇主申請後轉發給員工，但實際上很多都進了老闆的口袋，根據本次接獲的案件，計程車行2年共詐領175萬，才發現核銷的過程全部都使用了員工印章。

林于凱指出，雇主未經員工同意，使用員工的名義領詐取補助款，明顯違反《刑法》第214條規定，明知為不實之事項，而使公務員登載於職務上所掌之公文書；透過該手段取得原本屬於員工的財物，也觸犯《刑法》第335條的侵占罪。

林于凱呼籲，行政院讓雇主申請補助、再轉發給員工，應該要有完整的查核機制，對於這種類似詐領補助的行為，目前紓困方案並沒有具體規範，建議中央主管機關明定罰則，以防落入雇主僥倖心態及侵占員工權益。

陳椒華表示，無論是運輸業或藝文業，時代力量都有接獲雇主申請員工薪資補貼卻沒發放的狀況，甚至還有連續2年詐領的現象，她要求雇主造冊時也把勞工帳戶一併放入，由主管機關直接撥款給勞工。

陳椒華也說，行政院應該全盤檢討員工薪資補貼綁定雇主申請的紓困模式，避免雇主以不同手法規避發給員工薪資補貼，落實勞工紓困勞工申請，不再讓勞工因為雇主的違法行為連帶受到影響，而無法獲得應有的紓困補貼。

陳椒華強調，全國三級警戒已經超過1個月，雖然各行各業都有受到衝擊，但絕對不是雇主拿來詐領員工薪資補貼的理由，第一線受理紓困的單位，必須要有查核機制嚴格把關紓困金流向，而不是只是抱著有問題事後追回款項即可的態度。

陳椒華呼籲，行政院應檢討現行勞工補助由雇主代申請的政策，讓勞工紓困回歸到勞工自身申請，不要再只是代領代發，進而影響勞工權益。

▼林于凱指出，該計程車行2年共詐領177萬，核銷的過程全部都使用員工印章。（圖／陳椒華辦公室提供）



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