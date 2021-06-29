大陸對抗Delta海報曝光 　黃光芹：比我們嚴格太多

▲大陸對抗Delta。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹）



記者黃巈禾／台北報導

Delta變種病毒在屏東被篩出，目前累計12人確診。不過，早在屏東爆發以前，一名男子17日從台灣抵達澳門時被驗出感染Delta，關於這部份，資深媒體人黃光芹引述醫師的看法。此外，黃光芹分享一張關於Delta海報，並直言「中國對Delta的認知作戰，比我們嚴格太多了！」

澳門衛生單位表示，該名病患去年10月到今年1月在越南工作，根據資料顯示越南已存在Delta變種病毒，進一步調查發現，該名病患在今年2月到5月曾在印度工作，卻只承認去年10月到今年1月在越南工作，經反覆追問才坦承在印度工作。

而該個案5月8日從印度返台，因為印度被認定是疫情高風險國家，因此，該個案入境後就入住集中檢疫所，進行14天集中檢疫，入境當天、5月21日隔離期滿前各1次的採檢都是陰性，但6月17日從台灣抵達澳門時被驗出感染Delta。

黃光芹引述兩位醫師的說法。感染科專家、台大兒童醫院院長黃立民指出，Delta變異株恐怕已經在國內悄悄傳播，建議政府應該進行廣篩。萬芳醫院醫師潘建志也早就預判，台灣有人到了澳門，竟被發現曾感染印度株Delta，在台灣尚未有本土確診案例，做出Delta的基因定序，但有可能已經開始悄悄傳播了。

同時，黃光芹分享貼出一張中國大陸對抗Delta的海報。該篇海報內容提到，印度變疫株Delta入侵廣東廣州，造成疫情迅速爆發，大陸官方要在廣州興建5000人獨立空間的國際健康驛站，有效防堵變種病毒入境。

此外，北京率先提高核酸檢測次數，入境旅客從機場到21天隔離旅館，一共要做6次核酸檢測，行李也必須做核酸檢疫，廈門隔離14天內，除了6次核酸檢測，多增加3次抽血檢疫。

中國抗疫專家鍾南山認為，Delta毒株載量高，呼出來的氣體毒性大，傳染力很強，必須改變過去密切接觸者概念，在同一個空間、同一個單位、同一座建築、同一棟樓，發病前4天跟這些病人相處的都是密切接觸者。