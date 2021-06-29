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傳「屏東本土Delta再增2例」累計10人！指揮中心：下午說明

記者周姈姈／台北報導

屏東秘魯返台境外移入祖孫感染Delta病毒，整起群聚12人，昨（28）日指揮中心宣布群聚12人中有8人驗出相同病毒株，不料今（29）日卻傳出指揮中心改口為10人，對此，副指揮官陳宗彥回應，下午記者會再說明。

▲▼指揮中心6/29記者會，副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

▲副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

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本站昨日報導指出，屏東秘魯返台境外移入祖孫感染Delta病毒，截至26日整起群聚12人，指揮官陳時中表示，目前群聚維持10+2，居家隔離178人，包含大家看到的14410工作接觸者，在新北這兩天PCR檢驗是陰性，同班機接觸者38位，34位PCR檢驗陰性、3位檢驗中、1位出境。

陳時中另提到，搭乘防疫計程車司機也在新北，檢驗也是陰性。雖然目前群聚看似還沒有脫離，但還是不能大意，要持續去了解。

指揮中心27日公布屏東2起群聚Delta病毒基因定序結果，包括司機一起共餐、泡茶者，還有司機的同住者，再有2人驗出delta病毒株，但指揮官陳時中在記者會上表示，雖然其餘個案還在定序中，但應該難以倖免，「推測整起群聚12人都是delta病毒株。」

昨傳出秘魯祖孫確診前曾外出倒垃圾，也有外出泡茶、共餐，遭網友質疑防疫鬆懈。對此，陳時中也強調，泡茶沒有超過5人的社交距離規定，防疫強度若沒拿捏好，就會形成防疫疲乏，甚至造成反彈，恐影響防疫成效。

至於「Delta秘魯祖孫」群聚事件是否增加為10人驗出相同病毒株，副指揮官陳宗彥於今日上午記者會回應，下午記者會說明。

另外，陳宗彥提及，屏東出現Delta病毒群聚，不排除一周內仍檢出相關病毒，現階段屏東縣政府都很詳細注意，像是疫苗施打、設立篩檢站等，也有隨時跟指揮中心聯繫，也請屏東縣政府務必落實精準疫調以及匡列接觸者，並介入防治。

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