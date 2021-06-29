快訊／比五月天難搶！　台中疫苗殘劑預約圈圈轉半天進不去

▲比五月天難搶！台中疫苗殘劑預約因流量太大當掉，許多人無法進入頁面預約。（圖／翻攝市府網頁）



記者游瓊華／台中報導

真的比搶天團演唱會門票還難！為了避免搶疫苗殘劑引混亂，台中市今天推出線上預約制度「臺中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」，上午9點至下午1點始開放登記預約。不少人9點一到，立刻點入預約系統，不是顯示亂碼，就是無法進入網頁，即使等待了5分鐘進入申請頁面填寫完資料，又出現「無法連上這個網站」情況。

台中市政府表示，目前市府網站、防疫專區及「臺中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」瞬間湧入龐大流量，同時間操作申請頁面「破萬人」，造成系統超載，提醒民眾，9點到下午1點皆可預約，只要在下午1點前完成線上申請即可，本案並非先搶先贏，沒有先來後到問題，是採「電腦隨機亂數排序」後公告順序，大家機率都一樣。

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台中市政府將於6月30日開設AZ疫苗快打站，施打前兩天公告可預約站點，並將於施打前一日上午9點至下午1點開放有意願的民眾登記預約，同日下午6點前將各站點預約名單以電腦亂數排序後公告於網站，並簡訊通知排序較前面有可能被安排施打的民眾留意；30日（施打當日）各站點指揮官將依現場實際進度及殘劑數量按序位電話聯絡通知民眾施打，網站上也會公告每日殘劑的施打名單。

衛生局長曾梓展也宣布，7月3日莫德納疫苗也開放合約306家診所及20家地區醫院施打，除了市府網站外，民眾也可以上各醫療院所預約登記，一瓶可打14劑，統一規定預約滿10人才能開一瓶，所以殘劑最多4-5劑，各醫療院所依序通知預約好的人，通知30分鐘後到場報到，施打後醫療院所必須公告名單並送衛生局備查。

▲好不容易填寫完，卻又出現資料無法送出情況。（圖／翻攝市府網頁）