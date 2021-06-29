　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／比五月天難搶！　台中疫苗殘劑預約圈圈轉半天進不去

▲比五月天難搶！台中疫苗殘劑預約圈圈轉半天進不去。（圖／翻攝市府網頁）

▲比五月天難搶！台中疫苗殘劑預約因流量太大當掉，許多人無法進入頁面預約。（圖／翻攝市府網頁）

記者游瓊華／台中報導

真的比搶天團演唱會門票還難！為了避免搶疫苗殘劑引混亂，台中市今天推出線上預約制度「臺中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」，上午9點至下午1點始開放登記預約。不少人9點一到，立刻點入預約系統，不是顯示亂碼，就是無法進入網頁，即使等待了5分鐘進入申請頁面填寫完資料，又出現「無法連上這個網站」情況。

台中市政府表示，目前市府網站、防疫專區及「臺中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」瞬間湧入龐大流量，同時間操作申請頁面「破萬人」，造成系統超載，提醒民眾，9點到下午1點皆可預約，只要在下午1點前完成線上申請即可，本案並非先搶先贏，沒有先來後到問題，是採「電腦隨機亂數排序」後公告順序，大家機率都一樣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中市政府將於6月30日開設AZ疫苗快打站，施打前兩天公告可預約站點，並將於施打前一日上午9點至下午1點開放有意願的民眾登記預約，同日下午6點前將各站點預約名單以電腦亂數排序後公告於網站，並簡訊通知排序較前面有可能被安排施打的民眾留意；30日（施打當日）各站點指揮官將依現場實際進度及殘劑數量按序位電話聯絡通知民眾施打，網站上也會公告每日殘劑的施打名單。

衛生局長曾梓展也宣布，7月3日莫德納疫苗也開放合約306家診所及20家地區醫院施打，除了市府網站外，民眾也可以上各醫療院所預約登記，一瓶可打14劑，統一規定預約滿10人才能開一瓶，所以殘劑最多4-5劑，各醫療院所依序通知預約好的人，通知30分鐘後到場報到，施打後醫療院所必須公告名單並送衛生局備查。

▲比五月天難搶！台中疫苗殘劑預約圈圈轉半天進不去。（圖／翻攝市府網頁）

▲好不容易填寫完，卻又出現資料無法送出情況。（圖／翻攝市府網頁）

ET快訊
賈永婕和尪大吵！女兒幫發文爆「媽變懶了」　編劇：難怪文筆變好
50億「台灣疫苗基地」曝光！　他1人就捐20億
快訊／傳「屏東本土Delta再增2例」累計10人　指揮中心回
名車違停都要買！士林「混蛋老闆果汁店」熄燈　當地人哭了
快訊／7/12可望「微解封」？　指揮中心回應了
台灣自購「41萬劑莫德納」明來台　抵達時間曝光
女友搭太魯閣號倖存　《女兵》男星目睹出軌公審！　她爆氣反擊曝
LIVE／7月12日有望「微解封」？　指揮中心最新說明
快訊／台中疫苗殘劑預約網頁今上線　圈圈轉半天進不去

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吃到1冷門蔬菜！他嗨喊「屌打空心菜」⋯曝黏滑口感：驚為天人

台灣防疫排名暴跌至「全球44名」！指揮中心：邊境管理有調整

在家做什麼簡單運動最爆汗　網激推一項大跳五分鐘全身濕透

傳「屏東本土Delta再增2例」累計10人！指揮中心：下午說明

北市夜市今率先「微解封」！指揮中心：經濟部做盤點、檢討

50億「台灣疫苗基地」曝光　他1人就捐20億

全台一年落雷244萬次！　最多閃電前3名縣市揭曉

快訊／「41萬劑莫德納」明抵台！陳時中下午2點說明

台南自河水庫即將「滿庫」　4水庫總蓄水量4億1744萬噸

高雄3診所藥局假造冊接種　員工列司機卻不開車、2藥師搭配10行政

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

王子深夜發文「告別鄧麗欣」　3年姐弟戀終結：新的旅程一切安好

網紅實測「直視男友6秒會被親」　對方盯臉看超久冷回：快去卸妝

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

太投入！2人在家裡大跳性感舞蹈 下秒抓錯距離「抬腳飛踢友」笑翻

王思佳正面剛「要假大家就來假」　爆錄影遇到某女星..要遞小本本惹XD

吃到1冷門蔬菜！他嗨喊「屌打空心菜」⋯曝黏滑口感：驚為天人

台灣防疫排名暴跌至「全球44名」！指揮中心：邊境管理有調整

在家做什麼簡單運動最爆汗　網激推一項大跳五分鐘全身濕透

傳「屏東本土Delta再增2例」累計10人！指揮中心：下午說明

北市夜市今率先「微解封」！指揮中心：經濟部做盤點、檢討

50億「台灣疫苗基地」曝光　他1人就捐20億

全台一年落雷244萬次！　最多閃電前3名縣市揭曉

快訊／「41萬劑莫德納」明抵台！陳時中下午2點說明

台南自河水庫即將「滿庫」　4水庫總蓄水量4億1744萬噸

高雄3診所藥局假造冊接種　員工列司機卻不開車、2藥師搭配10行政

港《立場新聞》6位董事辭職　5月前投書評論文章全下架避險

潘孟安用「正直」防疫　朱學恒酸爆：講幹話病毒會害怕嗎？

攜手Google　三星One UI Watch手錶體驗MWC亮相

吃到1冷門蔬菜！他嗨喊「屌打空心菜」⋯曝黏滑口感：驚為天人

台灣防疫排名暴跌至「全球44名」！指揮中心：邊境管理有調整

每逢大雨就淹！黃泥水挾昆蟲垃圾　住戶蓋「擋水牆」曝無奈心聲

張育成僅代跑守二壘　對左投無優勢連7場無先發

馬國賢求5小時「1.5萬帶走Kitty版芭比」　因前女友入坑：沒抵抗力

曾要大谷專心打擊當終結者　洋基強投道歉：我錯了

萬海早盤續創新高　長榮、陽明創高拉回「小心獲利賣壓！」

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

生活熱門新聞

6天跑7間旅館！「中壢旅宿王」職業曝光

一家四口美國返台　怨防疫旅館分房睡太貴

通勤人潮增多！他酸「公司不會不見」網嘆：工作會

柯文哲再「逆時中」率先解封夜市

確診女台鐵+捷運北桃通勤　感染源不明急匡10人

秘魯嬤足不出戶！追Delta傳播鏈　送醫前幾分鐘曝光

7／12「微解封」機率？指揮中心：按疫情監測、調整

士林「混蛋老闆果汁店」熄燈　當地人哭了

「阿榮嚴選」營收破億　員工提居家抗疫惹怒陳昭榮

憂染疫不敢回家住　確診男6天跑7家摩鐵

訂6公斤芒竟縮水！他看體重計當場氣炸

訂14杯飲料遭檢舉群聚！她氣炸：不想送就說

國衛院50億新闢6條生產線　萬坪疫苗基地拚年底動工

台北第一間「無老鍋」熄燈　北上10年永久停業

更多熱門

相關新聞

Delta病毒入侵屏東！500民眾冒雨湧快篩站

Delta病毒入侵屏東！500民眾冒雨湧快篩站

屏東枋山白牌計程司機連同祕魯返台嬤孫、乘客及乘客同居人及其孫子、泡茶、用餐友人共12人確診，其中8人感染印度Delta變異株。對此，屏東縣政府緊急在枋寮國小等處設置快篩站，盼能防堵疫情擴散。

疫苗股持續弱勢！聯亞藥早盤震幅逾20％　高端跌逾4％

疫苗股持續弱勢！聯亞藥早盤震幅逾20％　高端跌逾4％

台南安南家庭群聚事件擴大篩檢

台南安南家庭群聚事件擴大篩檢

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染預約

讀者迴響

熱門新聞

搶莫德納授權在台量產　台灣備戰疫苗2策略曝光

6天跑7間旅館！「中壢旅宿王」職業曝光

印度神童三度預言成真？再揭5大關鍵時間點

一家四口美國返台　怨防疫旅館分房睡太貴

「5種男人」別碰，寧願單身也要躲

謝承均公開告白曾莞婷！網友猛敲碗：該閃婚了

機場肉球！3天出不了澎湖癱地睡

通勤人潮增多！他酸「公司不會不見」網嘆：工作會

快訊／7樓墜下！高雄「應屆畢業」女高中生亡

柯文哲再「逆時中」率先解封夜市

娶19歲嫩妹！窮大叔21年狂生15兒

拿零錢取餐！外送員「爆氣拒收」：自己下樓

惡意裁員、不給加班費　陳昭榮遭控慣老闆拗員工

桃園火鍋店12人深夜開趴　　群聚照曝光網傻眼

月薪3萬！小資女「貸款全投股票」慘賠光

更多

最夯影音

更多
不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」
阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

王子深夜發文「告別鄧麗欣」　3年姐弟戀終結：新的旅程一切安好

王子深夜發文「告別鄧麗欣」　3年姐弟戀終結：新的旅程一切安好

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面