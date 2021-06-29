美媒稱「印軍於中印邊境集結20萬人」　陸外交部回應

▲中印去年在拉達克加萬谷（Galwan Valley）發生45年以來的首次死傷衝突。（圖／翻攝自影片）

記者任以芳／綜合報導

中印局勢稍微穩定，彭博社27日發文，引述印度方面消息稱「印度目前在中印邊境總共集結了大約20萬人的軍隊，較去年增加了40%。」對此，中國大陸外交部發言人汪文斌回應，當前中印邊境局勢總體穩定，雙方正通過談判解決有關邊境事態。「有關軍政要員的言行和軍事部署應當有利於局勢的緩和降溫，有利於增進雙方的互信，而不是相反。」

據《環球時報》引述彭博社消息指出，該報導新聞標題以「印度在歷史性的舉動中將5萬軍隊增派至中國邊境」發文。印度目前在中印邊境總共集結大約20萬人的軍隊，較去年增加40%，消息真實性尚未證實。報導指出，「印度政府拒絕對此發表評論。」

報導引述稱，有4位熟悉有關情況的人士表示，近幾個月來，印度已將部隊和多個戰機中隊調往3個不同的印中邊境地區。目前尚不清楚中國在邊境地區部署了多少部隊。「眼下令人擔憂的是，任何誤判都有可能在印中兩國之間引發一場更嚴重的沖突。」

▲日前，中印兩國已取得協調，同意從喜馬拉雅等爭議地區撤軍。（圖／達志影像／美聯社）

清華大學國家戰略研究院研究部主任、研究員錢峰28日表示，彭博社的這篇報導本身可信度不高，其羅列的數字關鍵細節模糊不清。印度陸軍共有100多萬人，部署一定比例的兵力在邊境地區，本來就是眾所周知的事實，並非是今天才有。

錢峰說，「該報導更像是為了繼續挑動中印邊境的緊張形勢，羅列拼湊了一些互相之間並無直接關聯的事實。」印度飽受第二波疫情困擾，大規模調派兵力，極大干擾和破壞印軍現行的防疫工作。

據了解，印度與解放軍部隊去年5月初在拉達克（Ladekh）東部發生對峙與衝突後，雙方6月15日在拉達克加萬谷（Galwan Valley）發生45年以來的首次死傷衝突，印度共有20名軍人死亡。據俄羅斯國家通訊社塔斯社（Tass News Agency）報導，解放軍共有45名軍人死亡。