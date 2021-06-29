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高檢署密令查「打AZ死亡案」　神祕組織曝光！追百人猝死真相

高檢署密令地檢署審慎處理疑似疫苗接種死亡案例，並提升層級由法醫研究所進行解剖鑑定。（圖／翻攝自法醫研究所官網）

▲高檢署密令地檢署審慎處理疑似疫苗接種死亡案例，並提升層級由法醫研究所進行解剖鑑定。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

截至6月底，全台已有超過百人在接種AZ疫苗後死亡，導致部分地區爆發「緩打潮」。本刊調查，高檢署為了預防日後出現大量求償訴訟爭議，已密令各地檢察署「審慎處理疑似接種致死的相驗案例」，必要時需委由法務部法醫研究所解剖，以釐清真相，化解民眾疑慮。雲林縣日前發生的一起嬰兒猝死案就是明顯案例。

由於虎尾殯葬所是雲林縣唯一的火葬場，目前在該所任職的新手媽媽蘇小姐，被列為接觸高風險群的優先接種人士。6月21日下午4點多，她前往施打AZ疫苗，接種前特別提到自己正哺餵母乳，不知是否適合施打疫苗，醫護告知不會影響，才放心接種。

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當晚9點多，蘇小姐先擠母乳保存，深夜11點瓶餵2個多月大的女兒，隔天凌晨近3點準備再次餵乳時，竟發現女兒已無呼吸心跳，嘴角殘留血奶泡，她趕緊和老公將女兒送醫急救，最後仍宣告不治。

面對媒體採訪，蘇小姐難過地說，女兒相當健康活潑，十分愛笑，頂多只有一點脹氣問題，實在不知為什麼會發生這種事，也不清楚是否與AZ疫苗有關，但如果需要解剖釐清，她一定會配合，希望能找出女兒死因。

雲林虎尾蘇姓母親接種AZ疫苗後，替2個月大的小女嬰餵母奶，隔天女嬰竟吐血奶泡不治，家屬懷疑死因與疫苗有關。（圖／報系資料照）

▲雲林虎尾蘇姓母親接種AZ疫苗後，替2個月大的小女嬰餵母奶，隔天女嬰竟吐血奶泡不治，家屬懷疑死因與疫苗有關。

檢察官與地檢署法醫初步相驗後，向家屬提到女娃可能因為嗆奶導致窒息死亡，然而女娃外公不滿地說：「我覺得很懷疑，嗆奶窒息怎麼會吐血？」要求檢警釐清究竟是不是疫苗害命。據悉，雲林地檢署為了查明真相，罕見地向法務部法醫研究所申請指派法醫協助解剖調查，家屬也已同意。

6月25日，雲林地檢署主任檢察官江金星表示，法醫研究所初步研判，女娃死因為呼吸道感染和肺炎，且經快篩確認陰性，已將採集檢體送驗，確切死因尚待詳細的解剖鑑定報告出爐。

中央疫情指揮中心則指出，截至6月24日，法醫研究所已完成26件「接種疫苗後死亡個案法醫解剖初步研判報告」，尚未發現亡者死因與疫苗接種有任何因果關係。

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