60例三級以來新低！醫曝「下一步工作」：要準備解封計畫了

▲沈政男表示，接下來該做的事，是為7月12日的解封做準備，擬出表格讓民眾遵守。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

全台28日新增60例確診，是三級警戒以來的最低點。對此，福部草屯療養院醫師沈政男表示，接下來最該做的，是為7月12日的解封做準備，擬出表格讓群眾遵守，「防疫很重要，但，日子還是要過。」

醫師沈政男在臉書說明，28日共計60例確診，是疫情爆發以來，他第一次「看到打瞌睡」，醒來以後又觀賞網路上的劇場表演，結果「又打了一次瞌睡」。

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沈政男說明，八月是否能夠實體表演，主要是看現場狀況，若不脫下口罩吃東西，或不需要互動的場合，應該都有機會，反之則不一定。

▲沈政男指出，接下來要擬定表格，讓民眾知道，7月12日是解封、微解封或微微解封。（示意圖／記者林敬旻攝）



沈政男提到，接下來最重要的工作，應該是為7月12日的解封做準備，擬定鉅細靡遺的表格，讓群眾知道該如何解封，或是微解封、微微解封。

「防疫很重要，但，日子還是要過。」沈政男指出，台灣已經爭取了一些時間，若真的解封，生活又回歸往日，「如果是這樣，那就白白經歷了這一個半月來，從每日新增六百例降到每日六十例所吃的苦頭了。」

不過，沈政男也說，受到疫情洗禮，有改變某些人、事，這一個半月以來，每天都過得刻骨銘心，「所有過去一個半月，能在公共空間出現的人、事、物，相關的話語、表情與身段，我都仔細觀察、紀錄與評斷了，我也在這個歷史的重要時刻，竭盡所能，貢獻自己的意見與建議了。」

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