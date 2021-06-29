網傳打mRNA疫苗「會改變DNA」？醫曝真實副作用：別被謠言迷惑

▲網傳接種mRNA疫苗會變轉基因生物體，醫師發文闢謠。（示意圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

台灣新冠疫苗數量仍嚴重不足，在多數國人還無法施打之際，網上竟傳言「打mRNA疫苗會變基改生物」。對此，萬芳醫院精神科醫師潘建志也揭露莫德納與BNT兩種mRNA疫苗的副作用，並指出打mRNA疫苗利大於弊非常多，「大家不要被網路謠言迷惑了。」

潘建志醫師28日在臉書發文表示，疫苗中的mRNA成份，進入肌細胞或淋巴細胞的細胞膜，在細胞質之間開始作用，使用後就會降解，不會進入細胞核，當然也不會改變DNA，「大家不要被網路謠言迷惑了。」他強調，「總體而言，打mRNA疫苗利大於弊非常非常多。」

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▲潘建志醫師比較兩種mRNA疫苗真實副作用。（圖／翻攝自Facebook／BillyPan 潘建志醫師）

潘建志揭露2種疫苗副作用，接種莫德納與BNT疫苗最常見的是注射處疼痛，疲倦，頭痛和肌肉痛，其中，莫德納的副作用會比BNT多一點點，「另外，莫德納在注射手臂上的三角肌後，mRNA會作用到腋下的淋巴結，引發免疫作用，因此有2成的個案會在此有壓痛感。兩種疫苗多是在打第二劑時，副作用會感覺比較強一點。」

潘建志醫師提到，這些副作用是因為身體在發生免疫功能，而年輕人反應好，比較強一點，吃顆普拿疼休息一下就過去了，「大家不要嫌疫苗有副作用，為了要對抗未來種種的變種病毒，副作用強一點，帶來的免疫保護力也會好一點，副作用和不良反應是不一樣的。」

▲BNT疫苗、莫德納疫苗、AZ疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

在不良反應方面，潘建志醫師透露，過敏性休克，血栓問題在兩種mRNA疫苗中都很少見，比較常被提到的心肌炎，主要出現在年輕人，以色列打了500萬劑BNT，總共有62個人出現心肌炎，美國打莫德納也有心肌炎的報告，但是9成5以上都不嚴重，不過第二劑出現心肌炎的比率，會比第一劑高約4倍，而AZ出現血栓的比率第一劑約百萬分之十四，第二劑就只有百萬分之一。

潘建志醫師說，BNT的好處是副作用少一點，而莫德納的好處是保存溫度（-20度）比BNT（-70度）容易些，「兩個疫苗的保護力都非常好，防堵變種病毒的能力也是最好，但一定要打兩劑。」他認為，mRNA是未來全球疫苗的主流，先接種過AZ，之後也可以混打，「德國和意大利領導人都是AZ混mRNA疫苗」。

▲潘建志認為，打mRNA疫苗利大於弊。（示意圖／記者許靖騏攝）

中央流行疫情指揮中心27日也澄清，疫苗中的mRNA並不會進入細胞核，不會以任何方式改變人體的DNA，或與DNA產生交互作用，而我國核准專案輸入的mRNA疫苗，例如莫德納疫苗，是經過衛生福利部食品藥物管理署審查廠商所提供的疫苗品質管制資料、非臨床藥毒理試驗及人體臨床試驗報告，確認疫苗的品質、安全及療效後，始予以核准。



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