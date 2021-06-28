快訊／物流男確診「姑、母也染疫」！感染源不明　彰化再爆新群聚

▲縣府表示，今日新增個案為一起新的家庭群聚感染鏈。（圖／彰化縣府提供）



記者白珈陽、陳羿妏／彰化報導

國內今（28日）新增60例本土個案，其中彰化縣增1例，全縣累計259人染疫。對此，彰化縣府召開防疫記者會說明，今新增個案與一起新的家庭群聚感染案有關，且感染源待查。

衛生局長葉彥伯說明，新增個案為一名30多歲男性，6/25發病，6/26採檢確診，Ct值18.21，為物流業相關職場人員，目前正在進行疫調中，而其目前已知足跡為，6/21 20:25-20:35、6/22 19:00-19:10、6/2319:04-19:14，三度赴萊爾富彰誠店。

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葉彥伯表示，衛生局接到通報後，針對家人採檢，其中2人確診；60多歲大姑6/25發病，6/27採檢確診，Ct值10.93；50多歲母親因工作關係，6/22採檢PCR陰性，6/26發病，6/27採檢確診Ct值14.62。對此，縣府稍早透露，染疫的大姑、母親將會列為明日公布之確診者。

這三起個案為新一起感染源待查的家庭群聚事件，不過，誰為指標個案，葉彥伯則說，因個案發病日都落在25-26日，難以判斷誰先發病，而今日個案的Ct值（18.21）比大姑（10.93）、母親（14.62）高，Ct值高低與病毒暴露量、發病時間、症狀等因素相關。

至於如何釐清感染源，葉彥伯表示，先假定三個案發病日基準，往前推3-4天可傳染期，匡列接觸者；往前推14天為潛伏期，追可能的感染源。