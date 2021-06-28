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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／北市+22例！2人接觸屏東枋寮確診者　柯文哲最新說明

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心28日宣布，國內新增60例本土個案，其中以新北市33例最多，其次為台北市22例，另新增3例死亡。台北市政府28日下午召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自召開，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心28日表示，新增60例本土病例，其中31例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為26例男性、34例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於6月19日至6月27日。個案分佈以新北市33例最多，其次為台北市22例、桃園市2例，基隆市、南投縣及彰化縣各1例；其中32例為已知感染源、3例關聯不明、25例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，新增3例死亡個案，為2例男性、1例女性，年齡介於70多歲至90多歲，發病日介於5月23日至6月22日，確診日介於5月26日至6月24日，死亡日介於6月25日至6月26日。

台北市政府28日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自召開，並對北農確診案例、Delta變種病毒侵台、北市2市民與疑似感染Delta病毒確診者接觸、丁守中赴振興醫院打疫苗爭議等議題做回應。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／台北市政府提供）

▲▼台北市疫情記者會，市長柯文哲，副市長黃珊珊。（圖／台北市政府提供）

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