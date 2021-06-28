台大醫曝「聯亞疫苗我也看不懂」！稱可抗Delta病毒…只淡定回一句

▲林氏璧認為聯亞發布的期中報告中，有幾點重要內容未釐清。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／採訪報導

聯亞生技昨（27）日公布二期臨床試驗期中報告，指出此次疫苗安全性與耐受性良好，受試者未出現嚴重不良反應，中和抗體效價為102.3、血清陽轉率95%，甚至可應對印度Delta突變株。對此，前台大感染科醫師林氏璧也提出個人疑慮，指最重要的內容未釐清「我也看不懂」，也直言血清陽轉率較低的問題。

聯亞昨日公布二期臨床試驗期中報告，顯示成年組28天血清陽轉率為95.65%，年長者則為88.57%，中和抗體效價則為102.3。疫苗安全性與耐受性良好，所有受試者未出現嚴重不良反應。

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前台大感染科醫師林氏璧接受《ETtoday新聞雲》採訪時提到「第一、第二期的中和抗體是否可相互比較？是同一個實驗室做的嗎？康復者血清是怎樣的康復者？」針對血清陽轉率他也提出質疑，長者只有88%太低、成年人也僅有95%，「高端為99%，其他多數疫苗都沒有這麼低」。應該分析血清陽轉率為何相對低的原因，比方老人家，肥胖，抽菸等等。建議把40歲以下的人拉出來看，如果血清陽轉率高，這個疫苗可能適合專打在年輕人。

▲聯亞生技發言人范瀛云（圖右）手拿板解說，左邊為聯亞董事長特助彭文君。（圖／翻攝自證券櫃中心直播）

林氏璧質疑，聯亞聲稱中和抗體與康復者血清比例約為1比1，但在記者會中沒有交代康復者血清是怎麼來的。他解釋，康復者血清無法自己隨便採隨便驗，抽血時間有關係、染疫時是輕症重症也有關聯，目前WHO尚未公布康復者血清標準化數值，也有難以標準化的問題。

至於保護力，林氏璧說，聯亞是以Nature Medicine論文模型來說明。聯亞表示受試者產生的中和抗體與康復者血清差不多，圖表對過去可見保護力約落在80～85%之間，非記者會上聲稱的80～90%。但還要考慮T細胞的免疫力，「畢竟這是中和抗體這個模型無法看出的好處」，且是否真的可以用此模型來預估保護力，目前國際上還沒有定論。

對於大家關心聯亞聲稱生產的疫苗可抗印度變種株Delta病毒，林氏璧則態度保留，僅回「先參考就好，可能須要更多證據」。但他也表示，以聯亞整體試驗來說算是好的結果，若可達到康復者血清的一倍非常不錯，還比AZ和嬌生疫苗都好，接下來即等待AZ疫苗的中和抗體出來，「輪廓應該會更清楚」。