家庭號鮮奶鎖緊放冰箱狂「側漏」　內行人實測兩招神解

記者黃翊婷／綜合報導

沒喝完的飲料放冰箱總是會「側漏」？一名網友日前在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》PO文提問，不明白為何已經開封的家庭號鮮奶，明明鎖緊了還是會滴奶。沒想到意外釣出內行人解答，防止鮮奶漏出來的方法大致分為兩派，一派認為封膜不能全部撕開，另一派則建議把蓋子下方的塑膠圈拔掉就可以了。

▲不少網友也和原PO一樣，對開封的鮮奶放冰箱總會漏出來這一點感到很困擾。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO提到，因為最近很愛喝某一品牌的鮮奶，看到架上有擺出來，就立即買了兩罐家庭號回家，但是拆封飲用後，明明有把蓋子鎖緊再放進冰箱，沒想到還是會滴奶，「好像有一些品牌的鮮奶都會這樣，不知道大家都把鮮奶放在冰箱的哪一層呢？」

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其他網友看完原PO的問題，紛紛留言建議她不要把鮮奶放在冰箱的門邊，以免溫度不足變質；至於滴奶的問題，有一派網友建議不要把鋁箔封膜全部撕開，「倒完再蓋回去，鎖緊瓶蓋躺著放就不會漏了」、「銀色那一層膜不要完全撕掉」，如果還是很擔心，可以在瓶口下方再放一罐鋁箔包飲料，墊高之後就不會漏了。

另一派網友則認為封膜應該要完全撕開，然後把瓶蓋下方的塑膠圈拔掉，擠出空氣後再鎖緊蓋子，「有一點負真空的感覺，就不容易滴奶了」、「個人實測過很多方式，要全撕掉，不撕掉密合度有差，下面的塑膠圈也要剪掉」、「我會加墊保鮮膜再轉緊，就不會漏了」。