台大公衛教授籲屏東篩檢擴大範圍　納入鄰近3鄉圍堵Delta

記者黃翊婷／綜合報導

屏東祖孫從祕魯返台，確診感染Delta變異株，掀起各界關注。台大公衛學院前院長、現任教授詹長權27日在臉書PO文，點出台灣枋山和澳洲雪梨因應印度變異株（Delta）的比較，並建議屏東縣政府要考慮範圍更大的篩檢，臨近的枋寮鄉、獅子鄉、車城鄉也要納入考慮，任何可能性都不能排除。

▲詹長權建議屏東縣政府擴大篩檢。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

詹長權在文中提到，澳洲當局在發現Delta變異株後，2天之內便從局部封城擴大到區域封城，雖然在24小時內做了4萬多個PCR檢測，找出29人確診，但還是追不上病毒的傳播速度，因此決定讓大雪梨區封城兩週，影響大約500萬人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

詹長權認為，台灣面對屏東縣枋山鄉的疫情，採取強化三級管制、擴大篩檢、施打疫苗3大措施，但對照澳洲目前正在執行的作法，屏東縣政府應該也要考量進行範圍更大的篩檢，除了枋山鄉以外，鄰近的枋寮鄉、獅子鄉、車城鄉也要納入篩檢範圍；另外在人員流動管制方面，也要開始規劃更大範圍、更長時間的管制方法，任何可能性都不能排除。

▲屏東民眾27日排隊等待快篩。

高醫大附設醫院院長鍾飲文也曾在27日的防疫記者會上表示，Delta變異株已蔓延全球92個國家以上，症狀近似重感冒，會引起頭痛、喉嚨痛跟流鼻水，一個人染疫大概可以傳給5到8人，而英國Alpha變種病毒一個人染疫能傳給4到5人，可見Delta變異株傳播力強過英國Alpha變種病毒40％至60％。

鍾飲文提醒，Delta變異株恐怖之處在於，家中若一人感染，基本上全家人都會中鏢，美國已將其列為高關注病毒株，要打2劑疫苗才有足夠保護力，台灣的防疫自然也不可鬆懈，不管是打AZ或是BNT，兩種疫苗對於家族的保護力，相對來講，都比沒有接種疫苗的保護力再增加大概一倍以上，「所以，輪到你時，請一定要前往施打，你的家人也會因為你有打疫苗，而減少被傳染的機會。」