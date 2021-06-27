香港南避風塘大火6小時撲滅　30多艘船被波及、1男童濃煙嗆傷

▲南避風塘凌晨發生大火，天亮後才終於撲滅。（圖／香港01，下同。）



圖文／香港01

香港仔南避風塘火燒連環船，至少16艘遊艇冒煙起火，今（27日）凌晨4時44分火警升為三級。消防表示火警至少牽涉30多艘船隻，部分沉沒。經過6小時灌救，火勢於上午7時32分受到包圍，上午8時40分大致被救熄。火警中1名12歲男童吸入濃煙不適，送律敦治醫院治理；另外22男13女需要疏散。

港島巴士路線48、72A及75須改道行駛。環保署提醒港島區，特別是港島南區的市民可能會受到隨風飄散的煙霧和異味影響，市民可關閉門窗及保持鎮定。

消防處分區指揮官（海務及潛水）于文陽講解火警情況，指現場起初2艘遊艇起火，海面水道狹窄增加救火難度，加上風勢令火勢蔓延至鄰近船隻，而且起火船隻斷纜飄向其他遊艇，事件最少牽涉30多艘船隻，實際數目有待消防處潛水員落水搜索及點算才可確認。

他指起火原因仍調查中，據現場消息「睇到唔太多人住喺船上面」，火警期間附近船家無接載消防救火，但協助將無波及船拉離現場。火警中共32人經水警輪疏散，1人不適送院。消防在火警中動用7艘消防船、41輛消防及救護車、11座水炮、8條喉及4隊煙帽隊，共派出215名消防及救護人員協助救援。

水警南分區助理指揮官（行動）總督察余嘉倫表示火警中派出4艘水警輪、6艘警察小艇協助消防拯救。水警輪助消防船滅火及封鎖現場，小艇則協助搜索及疏散35人，包括22男13女到水警南分區基地。他提醒船家受火警影響，附近一帶水域有船隻沉波及有飄浮物，可能影響航道，航行時要小心謹慎。

消防處上午8時55分宣布火勢於上午7時32分受到包圍，上午8時08分受到控制，並於上午8時40分大致被救熄。

消防處上午7時42分宣布，香港仔南避風塘海面今日（6月27日）凌晨2時34分發生火警，16艘船冒煙起火，並於4時44分升為三級。消防人員正動用11座滅火輪水炮、8條喉及4隊煙帽隊灌救。火警中一人不適，送律敦治醫院治理。

不適送院的是一名12歲男童，據知他在附近未被火警波及的船上吸入濃煙不適。環境保護署上午7時22分發出特別通告，指火警現場濃煙猛烈，雖然港島南區空氣監測站的數據暫時未見異常，但港島區、特別是港島南區的市民仍可能會受到隨風飄散的煙霧和異味影響，市民可關閉門窗及保持鎮定。

現場所見，濃煙一直飄向深灣道一帶住宅，包括雅濤閣等。居民羅太表示「瞓瞓下聞到好臭，開窗見到已經燒咗一排船。」本來家中開冷氣感覺不到煙，不過聞到臭味，於是立即關窗。雖未有吸入濃煙不適，但火場一直傳出爆炸聲，羅太表示無法入睡，同時擔心熊熊大火影響居民。她聽到廣播呼籲避風塘一帶人士不要逗留。警方凌晨接獲兩宗報案，指於跑馬地區發現異味，經初步調查，相信與香港仔南避風塘火警有關。

運輸署宣布因火警，深灣道來回方向近南朗山道的全線仍然封閉。港島巴士路線48、72A及75須改道行駛。