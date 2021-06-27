馬來西亞「全面封鎖」無限期延長！　連續第5天增5000例↑確診

▲馬來西亞5月28日宣布封鎖防疫，但疫情未見好轉，如今宣布二度延長。圖為馬來西亞吉隆坡街景。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞有越來越多染疫個案在到院前過世，27日新增5586起確診病例，連續第5天單日超過5000例以上。首相慕尤丁今（27）宣布，原定28日結束的第一階段全面防疫封鎖措施將二度延長，直到每日新增確診數降至低於4000例為止，但並未說明將延長至何時，將於28日或29日宣布相關援助計畫，適用對象涵蓋所有族群。

綜合星洲網、新加坡海峽時報報導，馬來西亞政府先前在5月28日宣布，全境自6月1日起實施為期2週的全面封鎖防疫措施，但因疫情未見好轉，當局11日再度宣布封鎖政策延長至6月28日。慕尤丁曾說，馬來西亞自防疫第一階段降至第二階段須符合3大條件，分別是單日新增個案降至4000例、加護病房病床使用率75%及10%人口完成2劑疫苗接種。

▲馬來西亞迄今境內累計73萬4048例確診。（圖／路透）

然而有越來越多新冠患者在到院前就死亡。專家表示，此一趨勢可能是由新冠變異株所帶來的疫情所影響，當中也包含首次在印度發現的Delta病毒。

馬來西亞政府Covid-19流行病學分析戰略小組主席Awang Bulgiba Awang Mahmud坦言，感染變異株的確診者病情惡化速度恐怕更快，可能會把出現的症狀當作普通感冒看待，沒料到早已染疫，因此並未接受檢測，在病情急速惡化送醫之際過世。

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