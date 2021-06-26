快訊／屏東本土個案「確定染Delta病毒」！國內本土首見

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（26）日宣布，屏東本土病例確認感染Delta印度變種病毒。屏東一對從秘魯返台確診祖孫，昨證實感染印度變種Delta病毒，指揮中心進一步調查與其有接觸的屏東計程車司機等7名本土群聚個案進行基因定序，結果確認國內首度出現本土Delta確定病例。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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屏東縣府調查枋山染疫計程車司機（案14298），發現乘客、友人及乘客友人的家人都確診，本土群聚包含7人、2家庭；值得注意的是，司機載送乘客與家屬確診，家屬與一對祕魯返國確診祖孫為親戚，祖孫倆返台後於屏東枋山居家檢疫，雙方就住在隔壁。

▲屏東Delta印度變異株群聚及其相關個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

由於去年8月首次被發現的秘魯變異株Lambda，從今年4月以來約佔秘魯確診案81%的比例，且蔓延29國，屏東案例爆發後，外界也相當關心秘魯變種病毒是否入侵台灣。經過基因定序，陳時中昨宣布祖孫感染的不是秘魯變異株，而是印度(Delta)變異株。

指揮中心今日表示，有關屏東Delta印度變異株群聚及其相關感染事件，目前累計12例確定病例，其中6例經基因定序後，均為Delta印度變異株，分別為秘魯境外移入確診祖孫2人(案13332、13333)及案14298、14407、14408、14409。

▲▼印度變種入侵，屏東採取應變措施。（圖／指揮中心提供）

另外，指揮中心昨日宣布，針對Delta變異株於全球日益擴散且其傳播力高，自今(110)年6月27日零時起(抵臺時間)，全面提升入境人員檢疫措施，「重點高風險國家」入境旅客一律入住集中檢疫所14天，且須配合入住時、檢疫期滿進行PCR檢測，旅客不需支付檢疫所及採檢費用，高風險國家包含：巴西(巴西變異株)、印度，含本次新增英國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉等共7國。

前述7國旅遊史以外之所有入境旅客，入境後應入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所14天，且於居家檢疫期滿前配合進行PCR檢測。