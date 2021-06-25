慈濟提供超過27萬劑快篩試劑！10分鐘可驗初、中、後期感染者

▲慈濟6月起依各縣市及醫療院所提，緊急協助供應9個縣市、超過27萬劑供需要的縣市或醫療單位使用。（圖／慈濟基金會提供）

記者林育綾／台北報導

慈濟基金會將捐贈500萬劑BNT疫苗讓國人施打，23日送件申請，目前食藥署仍在要求補件、審核程序中。而今（25）日慈濟也統計，6月初起已超過27萬劑快篩試劑，協助9個縣市及醫療單位使用，而此款「IgM／IgG」雙抗體檢測試劑，10分鐘就可驗出初、中、後期感染者。

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▲6月起到25日，已提供20萬劑供新北市政府及雙北醫院快篩檢測使用。（圖／慈濟基金會提供）



慈濟表示，5月中旬新冠肺炎本土疫情爆發後，特別緊急採購60萬劑由花蓮慈濟大學、台北慈濟醫院、中研院合作開發出新冠肺炎「IgM／IgG」雙抗體檢測試劑，6月初起已陸續提供9個縣市衛生局、快篩站、醫療院所使用，目前累積超過27萬劑，其中疫情最嚴重的雙北地區佔了約20萬劑。

▲新冠肺炎「IgM／IgG」雙抗體檢測試劑由花蓮慈濟大學、台北慈濟醫院、中研院合作開發。（圖／慈濟基金會提供）

根據慈濟大學提供資料指出，這款「IgM／IgG雙抗體檢測試劑」10分鐘就可驗出初、中、後期感染者， 參與此試劑研發的慈濟大學研發長黃舜平表示，通常在感染病毒後會先產生先遣部隊IgM抗體，此時為感染初期；之後IgM抗體量會消退，接著產生IgG抗體，此時為感染中後期或恢復期。使用此抗體檢測試劑，就可呈現受感染的階段。

未來慈濟將依數量狀況，持續提供快篩試劑給有需要的縣市、醫療院所篩檢使用，希望能以即時提供快篩試劑，透過精準即時的檢測，共同防範與遏止疫情蔓延，守護國人的健康。

▲慈濟基金會日前完成採購疫苗送件申請。（圖／慈濟基金會提供）

而針對採購500萬劑BNT疫苗讓國人施打的情況，中廣董事長趙少康爆料原先慈濟要開記者會，遭到總統府或跟總統府關係密切的高層人士阻擋，以至於記者會沒有召開，更喊話要蔡英文總統「不要再阻擋」。對此，慈濟表示「目前沒有進一步的訊息或評論」。

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