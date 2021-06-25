免看身分證分流也能買到新鮮菜！高雄推「揀好蔬果箱」免運送到家

▲高雄推兩款「揀好蔬果箱」。（圖／高雄市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

三級持續警戒，出門買菜擔心群聚？高市府農業局與高雄地區及鳳山區農會合作，推出由營養師選搭兼具營養、美味最新鮮蔬果的二款「揀好蔬果箱」，結合計程車業者20公里免運費，每周三、六配送，所有蔬果當天凌晨集貨後，中午前直接配送到府。

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▲「揀好蔬果箱」從市場直送到家。（圖／高雄市府提供）

防疫期間，民眾減少外食，改成自家料理，為了避免民眾至市場採購增加群聚感染風險外，也考慮民眾餐食營養，與高雄地區及鳳山區農會合作，在「高雄好家載」平台推出含有葉菜、瓜果、辛香料及水果等物超所值「揀好蔬果箱」，有599元12樣與699元15樣二款，並結合5大車隊合計超過2遷台的計程車業者，20公里免運費宅配到府服務，用最快速度將當日產地的最新鮮蔬果直送到民眾家中。

▲透過小黃司機送到家。（圖／高雄市府提供）



高雄市農業局長張清榮表示，以高雄地區農會為例，於每週一晚間9點結單，週二晚上由產地將最新鮮蔬果直送批發市場，週三凌晨4至5點進行包裝並出貨，當日中午前就可將最新鮮「揀好蔬果箱」送到消費者手中。他強調，最新鮮、最超值、免運費就是「揀好蔬果箱」的三大優點外，一次把所需要的營養「揀好好、攢便便」

▲高雄推兩款「揀好蔬果箱」。（圖／高雄市府提供）



使用方式結合大家最常用的LINE通訊軟體，只要打開後點選右下角的「錢包」，點選「LINE熱點」就可搜尋到「高雄好家載」專區。進入後，搜尋「高雄地區農會」或「鳳山區農會」，就可買到超優質的「揀好蔬果箱」。



高雄市果菜市場批發商王正賢指出，這波疫情對農業影響甚鉅，市政府和農業局推出這一項政策，對業者有蠻大的幫助；彌陀青農孫佳輝也表示，每天早上遠赴三民區果菜市場，販賣所收成的蔬菜，但疫情期間為避免群聚，市場的人潮也隨之減少，期盼利用此方式，一起加油，早日度過難關。

時間對我們來說完全沒用！

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