鳳梨頭不是頭！百香果要「等它掉下來」　台灣水果冷知識一次看

▲百香果以水平棚架裁培。（圖／高雄區農改場提供）

記者陳崑福／屏東報導

臺灣素有「水果王國」美名，四季盛產的水果不只美味，更藏著許多意想不到趣味冷知識！像是常見的番石榴竟是維生素C的「隱藏冠軍」；俗語說「鳳梨頭較甜」，但你知道「頭」其實不在上面嗎？百香果竟然不是用摘的，而是自己掉進吊網裡！連肉類嫩化劑也和熱帶水果有關。農業部高雄農改場希望透過這些趣味冷知識，讓民眾重新認識餐桌上的水果世界。

高雄區農業改良場指出，番石榴是名副其實的「維生素C之王」。根據衛福部食藥署資料，國產珍珠拔每100克含193毫克維生素C，紅心番石榴更高達214毫克，是進口綠奇異果的2.8倍。依國民健康署建議，成人每日需100毫克維生素C，吃幾片番石榴即可達標。

外銷量居冠的鳳梨也藏著趣味知識。坊間流傳「鳳梨頭較甜」，但高雄農改場場長羅正宗表示，鳳梨的「頭」其實指果實底部，而非接近冠芽的一端。由於鳳梨屬「多花果」，最底部的小果最早發育，成熟度較高，因此酸度較低、甜度最高。至於「倒著放會變甜」的說法，他則澄清，甜度並非移動，而是常溫放置後酸度下降，使口感更順口。

水果中的酵素也能在料理中發揮作用，其中市售嫩化劑多使用蛋白質分解酵素，其來源常為青木瓜中的木瓜酵素或鳳梨植株中的鳳梨酵素。成熟果實中的酵素活性低，因此多以青木瓜或鳳梨採後的莖部萃取。鳳梨葉片更能加工為纖維，可取代棉花或石化纖維，有助減碳。

百香果的採收方式也相當特殊，臺灣主要栽培的「台農1號」會在自然成熟後自行掉落，栽培棚架下方會架設吊網收集，再以水盆集中撈取，以避免落地受損。不易落果的品種如「滿天星」及「黃金」百香果，才需人工採收。若果實重摔，內部果肉可能剝離，導致果汁酸化，因而更強調吊網收果的重要性。

高雄場表示，臺灣水果不僅美味營養，其背後更蘊含栽培智慧及科學原理，從營養價值、加工應用到採收技術，都展現出果農的巧思與土地的豐饒。民眾下次享用水果時，不妨回想這些有趣知識，為味蕾增添驚喜，也更懂得珍惜大地的恩賜。