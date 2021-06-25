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社會 社會焦點 保障人權

太陽花林飛帆是我好友！學運男誆賣獼猴詐財　他付錢人猴全消失

▲買獼猴被騙 。（圖／當事人提供）
▲黃男買獼猴被騙最後還被已讀不回 。（圖／當事人提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄出現賣台灣獼猴當寵物詐騙案！一對夫妻透過朋友介紹向一名黃嫌購買獼猴，先後支付8千元後，對方卻謊稱猴子要打針，抱走後從此失聯，被害人憤而報警，目前嫌犯已到案說明，函送地檢署偵辦。農業局提醒飼養猴子，除非能提出來源證明或許可證，否則就違反野生動物保育法。

高雄阿蓮區一對黃姓夫妻，透過朋友介紹，向黃姓男子買獼猴想當寵物，5月8日晚上，黃男到阿蓮找黃姓夫妻，他佯稱養猴子得向政府機構申請，得先繳3千元「動保費」，後來黃男還真的抱著一隻小猴子來找夫妻倆，當下又給了5千元。

▲買獼猴被騙 。（圖／當事人提供）

▲黃嫌還稱要帶猴子去打針，結果一去不復返 。（圖／當事人提供）

沒想到黃男拿了錢，又以猴子感冒需帶去台南打針為藉口，將猴子抱走後一去不回，還用一堆理由藉口推託，還說覺得黃姓夫妻沒能力養猴子但還是不退錢，被已讀不回，黃姓夫妻這時才驚覺受騙，5月12日報警處理，轄區湖內分局表示，這件以彌猴作為詐騙工具的案件已受理，經通知黃嫌到案說明後，已於6月9日函送地檢署偵辦。

利用網路搜尋此名字，發現曾涉及詐騙案，當時他還佯稱與太陽花學運總指揮林飛帆是好友，林飛帆還解釋與黃僅一面之緣。由於黃姓嫌還真的會帶隻猴子在身邊，博取他人信任，但到底民眾是否能私自飼養獼猴呢？高雄市農業局植物防疫與生態保育科長張韻萍表示，台灣獼猴在108年1月9日公告修正為非保育類野生動物，原已登記在案的台灣獼猴得繼續飼養並持續列管與接受查核外，如有發現新飼養的個體，持有人應提出來源證明，否則將依違反《野生動物保育法》第17條規定，處6萬到30萬罰鍰。

此外，高雄市府另定有《高雄市野生動物保育自治條例》，在高雄市鼓山區、旗山區、美濃區、大社區、阿蓮區及岡山區等6區內不得接觸或餵食台灣獼猴，違者將處5千元至1萬元罰鍰。科長張韻萍強調：「民眾私下本就不應該有猴子」，因此若有人私下兜售獼猴，甚至說能代辦申請手續，那基本上都是違法的。

時間對我們來說完全沒用！

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