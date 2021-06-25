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上海禾新醫院九週年慶　掛牌「台胞台商定點醫院」

記者趙禕/上海報導

聯新國際醫療上海禾新醫院今天迎來9周年院慶，已經在上海為眾多台胞提供多年優質醫療服務的禾新醫院，今天也和上海市台灣同胞投資企業協會合作，正式掛牌成為上海市台協指定的「台胞台商定點醫院」，對台資企業和在上海的台胞啟動「功能性社區健康促進服務」。

▲上海禾新醫院今天迎來九週年院慶。（圖／記者趙禕攝）

▲上海禾新醫院今天迎來九週年院慶。（圖／記者趙禕攝）

今天的掛牌儀式由海峽兩岸關係協會副會長李文輝、上海市台辦副主任李驍東、上海市社會醫療機構協會會長閆東方、上海市台協會長張簡珍、副會長胡興中、陳正文、李崇章、禾新醫院院長吳振龍共同揭牌，做為上海市台協指定的台胞台商定點醫院，將可以為在上海、甚至周邊省市的台資企業員工、台胞和台胞家屬提供更方便快捷地醫療服務。

▲海峽兩岸關係協會副會長李文輝、上海市台辦副主任李驍東、上海市台協會長張簡珍等嘉賓共同揭牌「台胞台商定點醫院」。（圖／記者趙禕攝）

 ▲海峽兩岸關係協會副會長李文輝、上海市台辦副主任李驍東、上海市台協會長張簡珍等嘉賓共同揭牌「台胞台商定點醫院」。（圖／記者趙禕攝）

隸屬於台灣聯新國際醫療集團的上海禾新醫院，是海峽兩岸經濟合作框架協定（ECFA）簽訂後核准設立的第一家台資醫療機構，成立九年來，已經為大上海乃至長三角地區許多台胞、台商提供醫療服務；藉著上海禾新醫院、台灣聯新國際醫院桃園機場醫療中心、環台醫療策略聯盟等兩岸整合醫療網路的優勢，還多次為台胞與台商提供兩岸醫療緊急救援，即使在新冠疫情期間也持續提供兩岸醫療轉送服務。同時在新冠疫情期間還特別為往來大陸與台灣的台胞提供當日取報告的快捷核酸檢測服務。

 ▼上海禾新醫院隸屬於台灣聯新國際醫療集團，是ECFA簽訂後核准設立的第一家台資醫療機構。（圖／記者趙禕攝）

▲上海禾新醫院隸屬於台灣聯新國際醫療集團，是ECFA簽訂後核准設立的第一家台資醫療機構。（圖／記者趙禕攝）

▲▼禾新醫院可以為往來大陸與台灣的台胞提供當日取報告的快捷核酸檢測服務。（圖／記者趙禕攝）

 ▲禾新醫院可以為往來大陸與台灣的台胞提供當日取報告的快捷核酸檢測服務。（圖／上海禾新醫院提供）

至於禾新醫院今天啟動的「功能性社區健康促進服務」，禾新醫院院長吳振龍表示，是進一步把台灣的優質社區醫療服務與家庭醫學科結合起來，在大陸推動事前預防的健康管理服務；在當前亞健康問題日益嚴重的情況下，預防疾病發生的健康管理更加重要。上海禾新醫院將在已經在醫院周邊社區試行的功能性社區健康促進服務擴大到企業，匯集兩岸醫療菁英及醫護團隊，透過企業健康管家為成為會員的企業員工及家屬提供集「居家照顧、醫療保健、醫療服務、健康管理」的全方位高品質整合性照護服務，包括使用移動終端進行線上健康諮詢、一對一問診、醫生開藥、藥品快遞配送等，協助企業打造健康工作環境。

 ▼禾新醫院院長吳振龍表示將把台灣優質社區醫療服務與家庭醫學科結合起來，在大陸推動事前預防的健康管理服務。（圖／記者趙禕攝）

▲▼禾新醫院院長吳振龍表示將把台灣優質社區醫療服務與家庭醫學科結合起來，在大陸推動事前預防的健康管理服務。（圖／記者趙禕攝）

▲▼「功能性社區健康促進服務」將為企業員工及家屬提供集「居家照顧、醫療保健、醫療服務、健康管理」的全方位高品質整合性照護服務。（圖／記者趙禕攝）

 ▲「功能性社區健康促進服務」將為企業員工及家屬提供集「居家照顧、醫療保健、醫療服務、健康管理」的全方位高品質整合性照護服務。（圖／記者趙禕攝）

上海市台協張簡珍會長表示，上海台商們最信任的就是禾新醫院，也衷心感謝禾新醫院這麼多年來為台商和台胞們的服務。這也是上海市台協將台商台胞們可以安心、可以放心的禾新醫院做為唯一的指定定點醫院的原因。

▲▼上海市台協張簡珍會長感謝禾新醫院多年來為台商和台胞們的服務。。（圖／記者趙禕攝）

 ▲上海市台協張簡珍會長感謝禾新醫院多年來為台商和台胞們的服務。。（圖／記者趙禕攝）

上海市社會醫療機構協會會長閆東方也表示，禾新醫院在大陸獲得國家非公醫療最高評價的3A、五星評級，也是唯一一家獲此殊榮的台資醫院；禾新醫院還被上海市衛健委專家會議評選為上海市十家國際旅遊醫療試點醫院之一。這是政府主管部門對禾新醫院提供醫療服務的高度肯定。

▲▼上海市社會醫療機構協會會長閆東方表示禾新醫院在大陸獲得政府主管部門的高度肯定。。（圖／記者趙禕攝）

 ▲上海市社會醫療機構協會會長閆東方表示禾新醫院在大陸獲得政府主管部門的高度肯定。。（圖／記者趙禕攝）

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