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震興武館18死惡火傷亡者最小僅7歲　總教練5年前曾英勇救火獲表彰

▲震興武館火災發生的地點發生在2樓的宿舍，釀成重大傷亡。（圖／翻攝微博）

▲震興武館火災發生的地點發生在2樓的宿舍，釀成重大傷亡。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

河南商丘柘城震興武館今（25）日凌晨發生的惡火奪走18條生命，均為武術館學員，最年輕的僅有7歲。這場火災肇因一度傳出是因為電動車起火造成，不過，警方仍持續調查中，尚未對外宣布。值得注意的是，武館總教練陳林2015年時曾因為對街發生火災，率領學員奮勇救人，使鄰居一家3口獲救，因而獲得表彰。

▲震興武館課程多元，分為常年制及暑期班。（圖／翻攝微博）

▲震興武館課程多元，分為常年制及暑期班。（圖／翻攝微博）

《商丘視點》報導，起火建築為兩層沿街門面房，磚混結構，建築面積291平方公尺（約27.5坪）。一樓為震興武校培訓班接待、餐廳和廚房；二樓為震興武校培訓班住宿場所（共隔出8個房間）。著火物質為沙發、衣櫃等傢具，傷亡人員在二樓，為武校培訓學員，最大15歲、最小7歲。涉事負責人已被公安機關控制，火災原因及損失正在調查統計中。

公開資訊顯示，震興武館是一家以崇德尚武、以武強身、德武雙修為宗旨的綜合性武術培訓機構，該機構數次被當地電視台及武術節目《武林風》邀請參加演出各項活動。從震興武館的宣傳廣告上可以發現，武館開設有散打、自由搏擊、武術表演、擒拿格鬥、硬氣功、女子防身術等多門課程。

▲震興武館總教練陳林（圖左）曾與少林寺方丈釋永信（圖中）合照。（圖／翻攝微博）

▲震興武館總教練陳林（圖左）曾與少林寺方丈釋永信（圖中）合照。（圖／翻攝微博）

據了解，震興武館採用的是寄宿制，有暑期培訓班及全年課程，武館內常年有習武寄宿生，還可培訓新兵入伍、武術教練、保鏢、專業搏擊選手等。

震興武館總教練陳林5年前也因為「火災」登上媒體版面。當時，武館對街的黃姓鄰居家發生火災，他急忙集合在校年齡較大的20多名學生，向失火的鄰居家趕去，順利救出一家3口人，也因此被當地政府表彰英勇事蹟。

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