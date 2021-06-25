別讓疫情焦慮影響孩子！　綠玫瑰：童年記憶讓我學會轉念

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

很多人問我：「妳打工受到疫情影響暫停，為什麼依然看起來老神在在呢？難道妳不缺錢嗎？」缺啊，怎麼可能不缺呢？每個月房租還得照繳啊！小孩在家吃更多啊！但現在做什麼，都是徒勞無功，如果掛著一付苦瓜臉在家，不是讓家裡氣氛更糟糕、更慘淡嗎？

我啊～在部落客這個圈子，算是商業氣息很淡，也不擅長主動拉業務那種，偶爾有商業合作，都是廠商自己找上門，才有洽談可能，所以收入高高低低、很不穩定，但小孩還小，自己身體狀況又多，一時之間也沒有什麼其他的選擇，就忽忽悠悠地過了數年。

跟藝人一樣，人氣高低跟談案狀況，也會嚴重干擾我的心情，這讓我十分自責，因為聯想到我的父親，過去也有類似的問題，他在補教生意失敗後，長達十幾年畏懼外界眼光，沒有出去工作，單靠以前的存款過活，他劇烈的情緒起伏，導致我跟妹妹沒來由的自卑感，而我不希望女兒步上這後塵。

我曾經履歷超漂亮，上頭都是業界頂尖大公司，但當freelancer空白了好幾年，這讓我很難重回職場，但自從女兒去年上小學一年級後，已經邁入中年的我，告訴自己：「妳不能像爸爸當年那樣，妳一定要突破！」我簡直是趁著興頭上一股衝勁，投了好幾封求職信出去。

然而，事情終究不是那麼順利，我退而求其次，先從兼職打工進行，也讓自己重溫職場步調，輾轉之下，好友知道我在找打工，就把我先納入他旗下了。

我一邊打工、一邊繼續維持焦糖綠玫瑰的營運，當第一筆薪水入帳後，雖然金額很小，但卻充滿了安全感，也終於能肯定自己：「我跟父親不一樣，我有彎下腰的勇氣！」從此，我相信就算不能飛黃騰達，但，兼兩份打工，我也能把孩子帶大！

所以，在這次疫情衝擊當下，我雖然也擔心收入問題，不過卻沒有像之前這麼焦慮了！我們家原本花費就不多，最大筆支出就是房租，我暫時沒有跟房東請求降租，因為他不是地主，應該也需要這份收入，東補補西補補，我們也暫時過得去，真的過不去，再找一個可以帶孩子上班的打工就好（笑）。

身為單親第二代（即，自己生長在單親家庭，長大後也成為單親父母），我深知家庭氣氛的重要性，父母自己心不穩的話，孩子會承受更大、更長遠的衝擊，我盡量讓自己與孩子在疫情中減壓，最近更是發願，將從合作團購中，抽取一筆金額，做為單親家庭的待用餐贊助。

（當然，我們家都在社福資格邊緣了，沒有辦法像防疫女神賈永婕那樣，資助更大筆費用，但我仍希望自己能為這社會盡一點點力量！）

最後，再次呼籲，在病毒面前，我們不論貧富、不分長幼、不別男女，都會遭受到或多或少的衝擊，既然這是全人類的災難，那不如放寬心面對吧！再急也無法立刻恢復往日生活，而遭受人類破壞的地球，也需要休養生息的時間。

試圖讓自己放鬆吧，與孩子享受這難得的「長假」！因為疫情後，我們要加倍努力，把空白補回來呢～

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。