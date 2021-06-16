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親子

失業夫索小孩健保卡　她驚覺：補助變成老公私房錢！

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「小孩都是我在顧，我真的不知道他哪來的臉，跟我討這項補助！」

受到疫情影響，最近可說百業蕭條，很多人被迫失業、放無薪假，政府最終參照他國前例，發放紓困補貼來應急，然而，人心難測，面對現實問題，就算是同住一個屋簷下的家人，竟也顯露不同以往的嘴臉。

30歲的小羚（化名）與先生結婚5年，疫情之前，他倆都有穩定工作，小羚在教鋼琴，先生則是傳統產業的業務代表，但，看似完整的家庭，早因育兒無共識等壓力影響，夫妻相處已經不如過去親密，小羚甚至覺得：「老公只要有拿錢回來就好！」對先生採取放牛吃草的態度。

去年疫情開始蔓延後，不少家長對手上的現金流漸趨保守，尤其是孩子學才藝的費用，大都是第一個被刪除的，這導致小羚的學生明顯減少，多靠先生的收入來支應家中各項開支，小羚回憶道：「他能給的不多，不過我很節省，日子也算過得去！」

直到去年中，先生經由同事介紹，瘋狂迷上運動彩券投注，不知道是不是所謂的「新手運」，他還真的賺了筆錢回來，不但大手筆替公婆裝潢房子，還換了部新車，至此，先生相信自己的大運年終於到來，下注的規模也越來越豪邁，甚至從合法賭到非法，被同事拱上「賭神」名號。

人說：「天無三里晴，地無三里平。」不知道發生了什麼事，先生突然從走路有風、口袋麥克麥克，在短短2個月內，把奢侈品跟車子都賣掉，還累積高額的負債，不但不再給小羚家用，整個人也像失心瘋一樣，到處跟人借錢，說自己有信心能「扳回一城」！

屋漏偏逢連夜雨，由於長期對本業不上心，老闆在面對這波疫情壓力時，第一個裁員對象，就是小羚的先生。一開始，先生還誇下豪語，說自己從投注賺來的錢，遠高於這業務工作的「爛薪水」，自己並不稀罕！可是，自從政府開始發放補助後，先生就瞞著小羚，攔截這些紓困款項。

「去年我們紓困有過，今年政府說會直接發放，但我先前問他，他都說沒有、還沒下來。」直到上週，先生開口要「小孩的健保卡號」，小羚終於發現事情不單純，先生強調：「家計都我在扛，妳只是在家帶小孩，又沒給妳什麼壓力，妳憑什麼領這筆錢？」

小羚怒駁，自己已經幾個月沒拿到家用，現在家裡的生活費，多是靠先前她的工作存款應急，而且這筆1萬元，應該要用在小孩身上，「若讓你拿走這1萬，也是花在投注，給人騙去吧！」先生氣不過，竟然將暗揩補助款這件事說溜嘴，而且堅持不拿出來補貼家中開支。

小羚感嘆：「我嫁給他以後，一直給他很大的自由，對他的財務處理，更是不過問，沒想到如此尊重的結果，竟然養出他的自私態度！」危難見人心，她先生已經把手伸向家人，我問她是否想過帶孩子離開？她說：「現在疫情這麼嚴重，我不敢做什麼，不管如何，這邊還有個房子可以住。」

現在對小羚來說，翻臉未必能阻止風險，但家裡確實需要這筆錢，不能放縱先生拿走，真是進退兩難呀！我只能當她的啦啦隊，提醒她繼續觀察先生的狀況，欸～只是沒想到，面對疫情壓力，連親情都這麼不堪一擊，所托非良人啊！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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