好心肝百頁調查報告「議員限看30分鐘」　林穎孟：柯文哲信用破產

▲台北市中正區好心肝診所。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對台北中正區好心肝診所特權施打疫苗爭議，北市政風處提出約百頁的完整報告書，但北市議員林穎孟24日指出，市府僅提供5頁「精簡版」給議員，詳細版只能去「小房間」看30分鐘，且還不能拍照、抄筆記，直批「柯市長自豪的公開透明完全信用破產」；另位北市議員邱威傑（呱吉）則困惑，不給看是合理的嗎？

林穎孟24日臉書發文，點平特權打疫苗爭議、北市機構群聚案及北農事件，批評台北市長柯文哲後知後覺，都要等到被踢爆，才被迫好好說明。

在特權施打疫苗爭議上，林穎孟表示，柯文哲只公布禾馨診所違規施打81人罰了230萬，但好心肝共拿115瓶子（1150劑）疫苗，卻不公布為何只罰200萬？而振興醫院違規讓前副總統連戰等人特權打疫苗更只罰30萬，不知道裁罰標準從何而來，根本是縱放。

接著，林穎孟指出，好心肝調查報告政風處調還搞A、B版，議員只拿到5頁精簡版，詳細版只能去小房間看30分鐘。她批評，「文件根本不是密件，卻不能拍照不能抄筆記，看不完就要被迫離開，搞一個限時動態調查報告」。

林穎孟也罵，「北市府都在擠牙膏，不願好好面對問題，如果怕有個資疑慮，就把名字遮蔽就好，不要搞這種莫名其妙的限制，這只會加速證明，柯市長的公開透明完全信用破產！」

而邱威傑則透過臉書表示，昨天政風處提出了好心肝診所疫苗施打問題的完整報告書，洋洋灑灑大概數百頁，包含訪談、會議記錄、與各種相關文件。但只有交付五頁的摘要給議員辦公室閱讀。

此外，邱威傑要求看全本時遭拒，理由是全案已經進入司法程序，資料已經送交檢調單位。

他說，這聽起來好像有點道理，報告影本仍可在限定的時間地點閱讀，但昨天市府建議的時間是上午10時至中午12時，及下午2時至4時共計4小時，每位議員限看30分鐘，不准攝影、也不可以抄錄筆記。「我有預約了兩點半左右的時間去看，看了半小時後，儘管沒有其他議員在排隊，還是被請出了會議室。」

邱威傑困惑，不給看是合理的嗎？既然不給看為什麼又可以看影本？都給看影本了，為什麼還要限定這限定那？

▲林穎孟24日晚間臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／林穎孟 台北市議員）

▼邱威傑24日臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／Froggy Chiu）