LIVE／北市+35例！遭批拖累全台延長三級　柯文哲最新說明

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心24日公布，新增129例本土確診，其中以新北市54例最多，其次為北市35例，並新增6例死亡。台北市政府24日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心24日表示，新增129例本土病例，其中73例為居家隔離、檢疫期間或期滿檢驗陽性者，為64例男性、65例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於6月4日至6月23日。個案分佈以新北市54例最多，其次為台北市35例、基隆市9例、桃園市7例、屏東縣及高雄市各6例、苗栗縣及新竹縣各5例、南投縣2例。其中雙北地區以外縣市40例中，38例為已知感染源，2例關聯不明。

指揮中心說明，新增6例死亡個案，為男性5位、女性1位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月11日至6月4日，確診日介於5月15日至6月5日，死亡日介於6月18日至6月23日。

台北市政府24日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，將對北農感染案例、疫苗施打進度規劃、好心肝事件報告、被外界質疑北市拖累導致三級管制延長、前立委丁守中接種AZ疫苗爭議進行回應。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）