留學生約第2劑AZ遭取消　指揮中心：數量一定保留、間隔要滿10週

▲流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名準備赴加拿大遊學的學生在今年5月3日於台中某醫院接種第一劑AZ，原預約7月3日接種第二劑，卻收到醫院通知取消，憂心影響接種以及後續出國規劃。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（24）日說明，現行規定接種間隔滿10週才能打第二劑，指揮中心已保留6萬餘劑給這些對象，並每週配發到各醫院。

指揮中心宣布昨（23）日起，5月9日之前完成第一劑AZ接種者，可以預約安排第二劑接種。當時核估可調度的剩餘疫苗數量，可提供4月12日至5月9日以前約6.7萬名已接種第一劑疫苗的民眾繼續接種第二劑AZ COVID-19疫苗，並視疫苗供應及接種情形，適時調整疫苗配發進度。

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不過發生留學生打不到第二劑疫苗情況，醫院發送簡訊指「現行疫苗施打需依政府配發調整，後續依疫苗到貨量再重新開診，並依網頁公告再重新上網預約」。有媒體於指揮中心記者會中提問是否第二劑接種量尚未分配，或者給予近期北農群聚事件接種使用？

指揮官陳時中回應，分配給地方疫苗幾乎沒有收回，目前地方剩餘還有35萬劑，現在加速接種，達到一定覆蓋率是最高指導原則。

莊人祥晚間受訪表示，北農疫情所需疫苗，是以先前雙北熱區加配疫苗來因應，至於要接種第二劑疫苗者則是由中央配發。目前國內AZ疫苗，分配給各地方還有35萬劑可使用，中央保留10萬劑，其中6萬餘劑提供接種第二劑「一定會做保留」，每週視情況配發。莊人祥說，今天也才撥一批給第二劑接種的疫苗，主要是給先前提供自費服務的醫院。

針對該學生情況，莊人祥表示還要進一步瞭解，不過，現行規範接種AZ間隔時間，已經從原本8~12週，改為間隔10~12週接種，該名學生後續可再行預約10週後時間施打。