「殘劑給青壯年打」！醫籲：非常時期要有非常頭腦、非常手段

▲為避免疫苗浪費，有專家建議比照韓國，開放30歲以上民眾預約打殘劑。（圖／記者林敬旻攝）



實習記者陳妙津／綜合報導

近日頻傳接種疫苗後身體不適或猝死案例，雖然尚未釐清是否與疫苗有直接關係，但仍讓不少符合資格的民眾心驚驚，甚至反悔不打了。為了避免浪費，有專家建議比照韓國推出殘餘疫苗地圖，開放30歲以上民眾事前預約，一有名額釋出便能立即候補施打，而醫師徐嘉賢也在臉書喊話支持，希望政府從善如流，「非常時期、非常作法、非常手段」，別再堅持遵守僵化的法規。

徐嘉賢醫師昨日在臉書粉專表示，現在媒體報導不少疫苗副作用，讓長輩都不願意施打，「爽約的人超多的，造成疫苗被大量浪費，施打速度急速下滑，絕對不利於群體免疫應該正好利用這段時間，把剩餘的疫苗好好利用。有人想要等moderna, 我們絕對尊重，畢竟自己的身體健康要自己負責，但是也有很多人想要趕快打AZ 卻沒辦法打。」

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▲一名醫師透露，因有長者預約後又爽約，導致每天都有疫苗沒打完丟掉的情況發生。（圖／記者湯興漢攝）



徐嘉賢醫師指出，青壯年人口本該讓較有需要的長輩及身體有狀況的族群優先施打，但只希望別浪費珍貴的疫苗，考量到青壯年人在外養家活口，接觸外面時間多也風險很高，「希望政府從善如流，不要單純為了『遵守』而用過於僵化的法規，來執行應該要有彈性的疫苗政策。在非常時期，要有非常的頭腦，執行非常的手段。疫苗是越多人施打，群體的風險越低。」

徐嘉賢醫師最後更請中央反思，「疫苗是越多人施打，群體的風險越低。我們施打的目的是什麼？是擴及率越高，達到群體免疫越快，大家才越安全。」對於開放疫苗殘劑供30歲以上民眾施打一事，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中23日在記者會上坦言有意開放，但仍有執行面問題、開放標準等細節需解決，將會在本周五全國防疫會議中與各縣市討論了解相關意見。