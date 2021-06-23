排隊排到店外！超商限量「200盒家用快篩試劑」　開賣半小時快完售

▲萊爾富台北迪化店、新北五工店今日開賣家用快篩試劑，開賣之前就湧現排隊人潮。（圖／記者湯興漢攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

食藥署於19日公布核准5款家用快篩試劑，有需求的民眾只要到藥粧店、醫療器材行、超商、藥局等商家就能買到，而萊爾富和7-11都在今（23）日開賣快篩試劑，其中萊爾富自下午3點只在2間門市限量販售，約下午2點起就開始出現排隊人潮，開賣後約半小時內就幾乎銷售一空。

萊爾富表示，今日下午3點起於台北迪化店、新北五工店開賣「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，各限量100盒，其中台北迪化店大概下午在2點左右就開始湧現排隊人潮，2間門市皆在開賣後半小時內就幾近完售。

▲萊爾富2大門市皆限量販售100盒家用快篩試劑，開賣半小時內幾乎完售。



▲萊爾富強調皆有做好防疫措施，如果店內超過控管人數就會請民眾待在門市外排隊。



為避免民眾群聚，萊爾富強調，除了民眾必須做好實聯制之外，進入門市的人數也有嚴格控管，只要超過人數就會請民眾在門市外排隊等候，也有請排隊的民眾保持安全社交距離。

7-11也同樣於今日開賣「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，下午2點半起開賣後，1小時內僅有2位上班族民眾購買，其中一位走進門市內馬上告知店員要買2盒快篩試劑，他認為，來超商就能買到快篩試劑真的很方便，而另一位直接買3盒的民眾表示，知道超商今天開賣就跑來買，要買回去給家人。

▲7-11今日開賣家用快篩試劑。（圖／7-11提供）