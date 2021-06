社交軟體Bumble關閉辦公室一周　給700位員工有薪假充電

▲約會社交軟體Bumble創始人赫德(Whitney Wolfe Herd)。(圖/達志影像/美聯社)

記者張家瑋/綜合報導

約會社交軟體Bumble宣布在21日這週暫時關閉全球所有辦公室,提供全體700位員工「一周有薪假」讓大家減壓休息,以感謝團隊的辛勤工作。在Bumble這個平台上,女性可以主動追求愛情,甚至是尋找同性。

根據外媒報導,Bumble發言人表示,「一周有薪假」仍有客服人員需要值班回覆用戶問題,而這些客服人員會另再安排時間讓他們休到整整一周的有薪假。截至3月31日,Bumble及旗下的交友應用程式Badoo,今年的付費用戶數量較去年同期成長了30%。

報導指出,Bumble在2014年發表時,團隊成員還不到20人;7年過後Bumble Inc.已成為其同名、提倡女權的Bumble和社交約會軟體Badoo的母公司,目前該app在全球擁有4200萬名每月用戶 。Bumble Inc.於2021年2月首次公開募股,一共籌集了22億美元,31歲創始人赫德(Whitney Wolfe Herd)在Bumble 股票上市時,成為美國上市公司最年輕女性老闆,她當時抱著18個月大的兒子敲響上市鐘,並在演講中表示希望讓網路成為「更友善且更透明化」的地方。

