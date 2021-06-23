社交軟體Bumble關閉辦公室一周　給700位員工有薪假充電

▲約會社交軟體Bumble創始人赫德（Whitney Wolfe Herd）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張家瑋／綜合報導

約會社交軟體Bumble宣布在21日這週暫時關閉全球所有辦公室，提供全體700位員工「一周有薪假」讓大家減壓休息，以感謝團隊的辛勤工作。在Bumble這個平台上，女性可以主動追求愛情，甚至是尋找同性。

根據外媒報導，Bumble發言人表示，「一周有薪假」仍有客服人員需要值班回覆用戶問題，而這些客服人員會另再安排時間讓他們休到整整一周的有薪假。截至3月31日，Bumble及旗下的交友應用程式Badoo，今年的付費用戶數量較去年同期成長了30%。

報導指出，Bumble在2014年發表時，團隊成員還不到20人；7年過後Bumble Inc.已成為其同名、提倡女權的Bumble和社交約會軟體Badoo的母公司，目前該app在全球擁有4200萬名每月用戶 。Bumble Inc.於2021年2月首次公開募股，一共籌集了22億美元，31歲創始人赫德（Whitney Wolfe Herd）在Bumble 股票上市時，成為美國上市公司最年輕女性老闆，她當時抱著18個月大的兒子敲響上市鐘，並在演講中表示希望讓網路成為「更友善且更透明化」的地方。