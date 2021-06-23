4歲小女童走失！尋獲時「坐在20m高懸崖」　網驚喊：她是怎麼到的？

▲消防人員成功在陡峭的山壁救出女童。（圖／擷取自百度）

實習記者陳培鈞／綜合報導

大陸一名4歲女童，和家人到廣西玉林龜山公園遊玩時意外走失，家人遍尋不著後報警，當地消防局獲報後，立刻趕赴現場，並出動配備紅外線熱像儀無人機搜尋女童位置，最後在一處高達20公尺高的懸崖邊發現小女童。

綜合陸媒報導，廣西玉林市警消在20日下午，接獲小女童家人報案，指小女童在山區公園走失。消防人員到場後，立馬展開地毯式搜索，但並未找到女童蹤跡，便組織8名作戰人員、準備救援器材、並出動無人機，要在陡峭的山壁進行進一步的搜救。

無人機在20日下午3點5分時，發現女童所在位置，警消人員根據無人機指引，在5分鐘後抵達女童身旁，並發現，她竟坐在20多公尺高的懸崖邊，隨時可能墜崖，情況相當危險。所幸在隊員用包夾的方式下，一下子拉，一下子將小女孩抱在胸前，下方還有人在保護，才成功救下女童，救援過程相當驚險。

▲救援過程相當驚險。（圖／擷取自百度）

這段畫面今（23）日也在微博瘋傳，不少網友看了影片後覺得毛骨悚然，直呼「不是我陰謀論，看這個地方，小孩子是怎麼到達的？」、「雖然已知道結果了但還是讓我害怕不已！」、「不明白這麼小的小孩能爬山腰去」。

後來經瞭解，這名小女童患有自閉症，有善良網民也出來呼籲網友們冷靜，不要過度譴責小女孩爸媽，「自閉症孩子經常自己走丟，所以不要經常帶出去」、「這個大人一定要看好孩子啊」

▲消防人員出動無人機，成功找到女童位置。（圖／擷取自百度）