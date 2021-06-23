獨／我崩潰了！高雄姊護鄉親　弟疑染疫「10足跡公布」感染源不明

▲一名疑似染疫者的姊姊在群組當中提醒鄉親，同時表達自己要崩潰了 。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖／高雄報導

《XX地區大小事》社群驚傳疫情「示警訊息」，一女子提醒在地鄉民大家要做好防護，因為她弟弟疑似確診，且尚未找到感染源，po文內容除代弟弟跟鄉親道歉，並公布弟弟的十大足跡，女子也透露父母對外界流言「已經快撐不住」，我只能裝堅強，但「事實上我已經崩潰一整晚了」。對此，衛生局人員表示，足跡公布以高雄市疫情指揮中心為準，非正式對外發布的資料，請市民朋友勿轉傳。

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《XX地區大小事》在22日下午三點多，突然有一轉傳訊息被po出，內容指出，這個地區當中疑似有一名男性染疫，是自己的弟弟，疫調中心還沒找到感染源，弟弟也沒有接觸史、旅遊史等，活動範圍都在自己住家、附近店家買日常用品，並無久待且全程配戴口罩。這個是不樂見的結果，無形殺手什麼時候找上弟弟，不知道也很無奈。請大家做好防疫，也替弟弟說聲抱歉。

▲一名疑似染疫者的姊姊在群組當中提醒鄉親，同時表達自己要崩潰了 。（圖／民眾提供）

訊息po出後，該社群就有人提醒「未證實會開罰」，但也引發不少人開始討論，就在22日晚間六點多，一名自稱是疑似感染者的姊姊發出訊息「我就是姊姊，我不知道政府還沒公佈，我可不可以先說出來，但因為沒有感染源，我覺得要先保護鄉親們」。

同時這名姊姊還公佈了一張有10個地點的足跡史，姊姊也說：「我撐得住大家的流言，但我的父母已經快撐不住了，我今天光是安慰兩位老人家，我只能裝堅強，事實上我已經崩潰一整晚了」，她也呼籲大家要做好保護措施，但她也期望如果公佈了，「我希望我的父母不要看到，因為弟弟也是在不知情受感染」。

▲一名疑似染疫者的姊姊在群組當中提醒鄉親，同時表達自己要崩潰了 。（圖／民眾提供）

▲一名疑似染疫者的姊姊在群組當中提醒鄉親，同時表達自己要崩潰了 。（圖／民眾提供）

不過也有人貼出假訊息，勿轉傳，還有新聞報導「搶散布確診疫情，即便訊息為真仍可以重罰」。而針對這個群組內所傳遞的消息，求證高雄市衛生局，衛生局強調：「足跡公布以高雄市地方流行疫情指揮中心公布為準，非正式對外發布的資料，籲請市民朋友切勿轉傳，違反者，衞生局蒐證後依法處理」。



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