媽反對創業「存款要結婚用」她被激到　疫情爆發秒辭職！因萌貓做這個

▲▼疫情爆發後她毅然辭職轉做線上甜點。（圖／受訪者提供）



記者顏如玉／台北報導

台灣疫情爆發後，許多人面臨停工、無薪假，在生技公司擔任產品開發的巫宜真卻毅然決然離職，開始經營自己的甜點事業「奈塔」，離開穩定的生活縱使有所擔心，但她一點也不後悔，「我這個人，要做就絕對要做到成功！」

30歲，時機剛剛好

[廣告]請繼續往下閱讀...

畢業後投入生技公司的產品開發，至今已經7年了，巫宜真心中一直有個夢，希望能擁有自己的一間店，「最初我想從肉桂捲下手，但台灣市場太小，所以被身邊的人勸退。」

即使還不確定自己要賣什麼內容，但巫宜真仍一直將這個想法放在心中，幾年來持續醞釀，直到碰上疫情，逐漸改變現代人的消費型態，「我本來就想先從網路上去推，所以因為疫情，也是時機剛剛好。」

今年疫情再爆，讓巫宜真毅然決然提出辭呈，投入自己的甜點事業，「我已經30歲了，這個年紀我希望擁有自己的事業，不是單純領別人的薪水，加上我現在對市場和對自己技術的了解都夠了，覺得這也是一個合適的時機，所以我要為自己闖闖看。」

▲巫宜真收養了一隻英短後，促成甜點店開張。（圖／受訪者提供）



奈奈，促成甜點店的故事

過去從事產品開發，巫宜真對於市場擁有一定的敏銳度，知道現在流行什麼，對於烘焙也有所了解，她坦言其實甜點食材大同小異，最大的擔憂是不確定要從什麼樣的故事下手作出差別，直到領養了一隻灰色的貓咪，奈奈。

「所有甜點都是從與奈奈相處的過程出發，形成一個個故事。」，巫宜真說，自己的產品發想，都是來自於生活的靈感，希望能讓吃到甜點的人，有種身歷其境的感覺。

比如自己最喜歡的「第一次相遇」蛋塔，「我覺得每個人，跟重要的另一人，第一次相遇都是很特別的。」巫宜真說，她希望吃到這個蛋塔的人，會有種粉紅泡泡、甜甜的感覺，「所以用玫瑰荔枝去搭配，不只有這樣的口感，也希望創造這樣的視覺。」

▲疫情爆發後巫宜真(右)毅然辭職轉做線上甜點。（圖／受訪者提供）



媽媽，從反對到認同

傳統觀念都希望女兒擁有穩定生活，將來找個好丈夫，巫宜真坦言自己的媽媽就是如此希冀著，所以對於她的想法非常不贊同，「我媽當時超級反對，她覺得存款就是要拿來結婚，而不是創業。」

「但我這個人就是愛面子，你越說不能，我越要做給你看！」巫宜真笑說，其實一開始做甜點還只是興趣，但媽媽卻始終反對，也激起她的好勝心，「她越不支持我越想做，其實媽媽也算是促成我創業的一個原因。」

不過隨著女兒漸漸做出成績，加上巫宜真也常常丟很多資訊跟媽媽解釋自己為什麼想做這件事，還有時不時的甜點餵食，「雖然還在說服中，但她已經漸漸認同這件事，也願意讓出家裡的空間讓我做工作室。」

放棄，那是什麼？

「奈塔，是我過去工作的期末考。」巫宜真慎重地說，投入一個產業不是單純想要做就能做到，而是必須考慮到產品開發、市場、行銷等等的角度，和她過去的工作有所關聯，有了過去的累積，才有今日的成果。

展開甜點業一個月，巫宜真認為目前一步步都走在原先設定的軌道上，雖然因為疫情也有所影響，包括不能宅配、不能群聚，讓某些客製化蛋糕訂單取消，「但我也能趁這個階段，去設計我的工作室，去執行我的行銷計畫。」

「有時候很小的一件小事，也會讓你覺得很有動力繼續下去。」巫宜真說，就有朋友看見她的作品後，決定要在自己的婚離中請她安排甜點吧，「他們願意信任我做的東西，真的讓我很感動。」

「我這個人要做就是要做到成功。」，經過了多年的籌備，帶著破釜沈舟的心，巫宜真未來還要朝著開店的目標前進，「之後希望能結合手沖咖啡，剛好妹妹也是咖啡師，希望穩定後和她合作，共創一間屬於我們的店。」

▼甜點店目前以蛋塔為主。（圖／受訪者提供）