日本新護航艦「能代號」下水　採全隱形設計具反潛功能

▲日本「能代號」。（圖／翻攝自推特／MHI_GroupJP）

記者張家瑋／綜合報導

日本海上自衛隊最上級護衛艦（FFM）3號艦22日在三菱重工的長崎造船所舉行命名與下水典禮，該艦被命為「能代號」（のしろ，FFM-3），預計2022年開始服役。

根據日媒報導，因為受疫情影響，下水典禮縮小規模至僅50人參加。「能代號」全長約132.5公尺，舷寬為16公尺，標準排水量3900噸，滿載排水量5500噸，人力配置上也比其他護衛艦更節省人力，只需90人就可以維持船艦運作，同時具備排雷功能，預計90名船員中會有10名為女性。

根據維基百科，「能代號」艦名源自日本北部秋田縣的能代河，這是日本軍艦第三次使用「能代」之名。最上級護衛艦是日本海上自衛隊規劃建造的護衛艦，外形採用全隱形設計，具有匿蹤功能，可應對多種任務需求，和平時期可擔任警戒監視任務要角，必要時可應對反潛、反飛彈及海面艦對艦戰鬥等任務。