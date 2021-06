俄羅斯史上最大海上軍演　沿日軍「偷襲珍珠港」路線到夏威夷

▲俄軍海上軍演,沿著日本偷襲珍珠港路線前進。(圖/翻攝自胡诌施佬微信,下同)



記者林彥臣/綜合報導

俄羅斯18日釋出消息表示,將動員史上20艘各式海軍艦艇,遠征4000公里深入太平洋中部,實施大型海上軍演,演練聯合反潛攻擊行動,雖然美軍緊也在當天急出動夏威夷的3架F-22戰機應變,以及卡爾文森號(USS Carl Carl Vinson,CVN 70)在檀香山外海待命,但是22日大陸網友發現,俄軍是沿著日軍偷襲珍珠港的路線前進到夏威夷。

#OSINT #BMØ #Russia #USNavy #Pacific #Hawaii @USPacificFleet Large Russian navy taskforce just 35 Nautical Miles South of Honolulu Hawaii, 19-06-2021. Escorted by Three Arleigh Burke class Destroyers and a Sentinel class CoastGuard Cutter. pic.twitter.com/OBHE3iS3xb