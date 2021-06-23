俄羅斯史上最大海上軍演　沿日軍「偷襲珍珠港」路線到夏威夷

▲俄軍海上軍演，沿著日本偷襲珍珠港路線前進。（圖／翻攝自胡诌施佬微信，下同）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯18日釋出消息表示，將動員史上20艘各式海軍艦艇，遠征4000公里深入太平洋中部，實施大型海上軍演，演練聯合反潛攻擊行動，雖然美軍緊也在當天急出動夏威夷的3架F-22戰機應變，以及卡爾文森號（USS Carl Carl Vinson，CVN 70）在檀香山外海待命，但是22日大陸網友發現，俄軍是沿著日軍偷襲珍珠港的路線前進到夏威夷。

根據美國網站The Drive釋出的一張尚未證實的衛星照片顯示，俄羅斯海軍艦艇距離歐胡島（Oahu）只有65公里，包括測量船克雷洛夫元帥號（Marshal Krylov）、護衛艦沙波什尼科夫元帥號（Marshal Shaposhnikov）、輕型護衛艦完美號（Sovershenny）、輕型護衛艦響亮號（Gromkiy）、輕型護衛艦阿爾達爾·齊登紮波夫號（Aldar Tsydenzhapov）、巡洋艦瓦良格號（Varyag）、驅逐艦潘捷列耶夫海軍上將號（Admiral Panteleyev）。

有大陸網友分析，編隊從海參崴出發，經對馬海峽前往夏威夷海域，單程的直線距離就要差不多5000海里以上，如果算上往返則要10000海里甚至20000海里的距離。

以編隊中續航力最短的20380型護衛艦做參考，如果在消耗1/3燃油後就進行補給，則俄軍到現在為止至少已經進行了5-6次海上補給；考慮俄軍主力在5月5日就已經過對馬海峽南下，到6月15日俄軍在夏威夷海域進行演習，整個航渡歷時40天，按照至少每週進行一次補給的頻率，同樣也要進行5-6次補給。

結合俄方報導的有20艘艦船和潛艦參與了演習，刨去7艘戰艦、1艘醫院船、1艘拖船和可能的1-2艘潛艦後，應該有9-10艘以油水補給為主要任務的補給船隻為俄軍此次行動提供了後勤保障。

但由於俄海軍的後勤力量有限，很可能是徵用了大量民用油船，提前在航路上等著為軍艦提供油料補給。

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