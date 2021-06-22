疫苗施打率已達7%！開放對象全打到？陳時中否認：一定時間就往下走

▲流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內爆發本土疫情，現階段正擴大新冠疫苗接種，中央流行疫情指揮中心今（22）日宣布，7/1起擴增接種對象至9類，且可不限廠牌。指揮官陳時中說，並不是所有開放接種的人全數可以打到，而是按時間來打。現在不會某類對象打完才讓別人打，開放一定時間還沒打，就會往下走。

根據指揮中心統計，目前國內新冠疫苗累計接種161萬6,384 人次，其中154萬屬AZ，莫德納7.4萬。指揮中心發言人莊人祥說明，目前疫苗施打率約7%。

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▲0701疫苗接種對象（含雙北）。（圖／記者曾筠淇製）

現行新冠疫苗仍開放1~7類接種，其中1~3類一線風險人員與第6類的孕婦等4類對象可打莫德納，其餘僅可接種AZ疫苗。美國捐贈莫德納疫苗預計7/1配送，屆時可以接種對象除7類對象再增加「65歲以上長者」、「完成第一劑疫苗且達到第二劑時間」兩類，且可不現場牌。

所有接種對象是不是全部打得到？陳時中說，沒有，要按時間來打。他解釋，不會說這類人都打完才讓別人打，其它人也很急也很重要，開放一定時間如果還沒有打，就往下走。政策依照優先次序，是希望大家有順序不要一次擠過來，不然造成擁擠排列等待，坦白說也不好。

陳時中說，大家也知道，打疫苗一定有施打率，但沒有一個國家可以達到百分百，上周各地方政府靠著戶政里鄰長各方面人員協助下達到有秩序接種，呼籲大家來配合。

陳時中重申，不是這類對象都要打完，而是有接種意願者讓他可以打，一旦打氣下降另一類人就要補上來，目標及早達成較高涵蓋率，讓疫苗能有效運用，才是對社會最重要的事情。