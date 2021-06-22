美國莫德納首波110萬劑「分配原則曝光」！第7類專案中央控管

▲國家關鍵基礎設施及高風險接種人員等專案對象。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日表示，美國捐贈莫德納疫苗首波110萬劑將於7月1日前配送完成，當日起擴增至9類對象接種，屆時可以接種對象除現行1~7類對象再增加「65歲以上長者」、「完成第一劑疫苗且達到第二劑時間者」兩類，可不限廠牌。首批分配110萬劑，指揮中心公布分配原則，另也提到，第七類專案對象由中央認定控管，不會與地方分配疫苗重疊。

國內目前還有自購24萬劑以及美國捐贈250萬劑疫苗正在進行檢驗封緘，預計7/1前完成首波110萬劑分配，並自7月1日起，國內COVID-19疫苗接種對象(不限廠牌)擴增如下：

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1.第一類對象，醫事人員(包含醫事職登人員及醫事機構非醫事人員)

2.第二類對象，中央及地方政府防疫人員、第一線處理大體之工作人員

3.第三類對象，高接觸風險第一線工作人員

4.第四類對象，因特殊情形必要出國者(因公出國者、外交駐臺員眷、代表國家出國之運動員或選手)

5.第五類對象，包括「住宿型長照機構住民及其照護者」、「居家式和社區式長照機構及身障服務照服員及服務對象」、「其他機構(含矯正機關工作人員)」及洗腎患者，以及「矯正機關（構）工作人員」

6.第六類對象，包括75歲以上長者及孕婦

7.第七類對象，維持國家安全及社會機能正常運作者

8.第八類對象，65-74歲長者

9.已完成第一劑疫苗者，可依建議接種第二劑之時間，以同廠牌完成接種。

指揮中心指出，第一批疫苗預計配送110萬劑，係以下列原則核估各縣市分配數量，並配送至各地方政府衛生局或其指定醫療院所：

1.各縣市第五類「居家式和社區式長照機構及身障服務照服員及服務對象」與「其他機構(含矯正機關工作人員)」尚未接種人數

2.各縣市莫德納(Moderna)COVID-19疫苗第一劑已分配數

3.各縣市65-74歲長者30%人口數

指揮中心說明，為確保維持國家及社會正常運作的相關基礎設施不受COVID-19疫情影響，第七類對象需經各中央主管機關認定並造冊，列為國家關鍵設施或維持設社會正常運作必要工作人員，並送指揮中心。經中央主管機關認定符合前述條件並造冊之對象，除了已陸續配送的國防軍事相關人員之外，包括高鐵、臺鐵、油氣水電與通訊等國家關鍵設施必要人員、全國第一線郵務處理人員、國家(含大考)等考試工作人員、高密度接觸孩童的幼兒園與國小安親班教育人員、托育機構人員、各類批發市場與屠宰市場工作人員、科學園區防疫工作人員、媒體第一線採訪工作人員、戶役政系統機房人員等。

指揮中心表示，針對疫情較高風險的雙北等縣市，從事保母、計程車駕駛、外送員、國道客運司機、貨運司機、傳統市場合法攤商及賣場（含超商）收銀人員等，共計約50萬人，將特別納入此批COVID-19疫苗實施對象。上述對象的疫苗需求量將直接配送至各部會指定醫療院所。另，基於65-74歲長者一旦感染容易產生嚴重併發症或導致死亡，亦同時開放接種。

指揮中心提醒，為確保疫苗接種安全，建議先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應的民眾，接種後請於接種處或附近留觀至少30分鐘，一般民眾則建議至少留觀15分鐘，並自我密切觀察15分鐘，以利即時處置該類急性過敏反應。

指揮中心強調，依據各國疫苗上市後的安全性監測，曾有報告極少數年輕族群在接種mRNA 疫苗後發生心肌炎等不良反應事件，大多發生在接種後數天內，請民眾在接種mRNA 疫苗後如出現胸痛、喘或心悸等症狀，應立即就醫並說明疫苗接種史。