28架軍機台海演訓　陸國防部：維護主權必要行動「台獨意味戰爭」

▲解放軍殲-16戰機。（圖／我國防部）

記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍日前出動28架次軍機進入我方西南空域防空識別區，創下單日最多架次軍機擾台紀錄。對此，大陸國防部發言人任國強24日表示，解放軍出動多型飛機在台海地區組織演訓活動，是對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動，「解放軍將堅決履行維護國家主權和領土完整、保衛國家安全的神聖職責。」

任國強24日主持例行記者會，對於台美近期的互動，他強調，台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，「中方堅決反對美台任何形式的官方往來和軍事聯繫，堅決反對美方借台灣問題搞『以台制華』, 堅決反對台灣方面『挾美自重』搞『以武拒統』。」

▼陸國防部發言人任國強。（圖／翻攝陸國防部）



任國強指出，中國實現完全統一是歷史必然，中華民族實現偉大復興是大勢所趨，海峽兩岸和平穩定是人心所向，「『台獨』是走不通的絕路，搞『台獨』就意味著戰爭。美方應充分認識到，中國的發展壯大是任何勢力都阻擋不了的。」

任國強提到，美方應遵守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式的美台軍事聯繫，「民進黨當局必須清醒意識到，台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興。任何妄圖『倚美謀獨』的分裂行徑都注定失敗。」

任國強還說，近日，解放軍出動多型飛機在台海地區組織演訓活動，是對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動，「解放軍將堅決履行維護國家主權和領土完整、保衛國家安全的神聖職責。」