　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

驚！印度神童預言又應驗　以色列也出事了「影片還談到台灣」

▲▼「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）預言6月20日後，英國與以色列等推動疫苗接種國家會發生大事。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

▲被稱為「印度神童」的阿南德（Abhigya Anand）預言再度應驗，以色列也宣布收緊防疫措施。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

記者張寧倢／編譯

「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）3日發布預言影片稱，疫苗接種率為在全球前段班的英國與以色列將在6月20日後「發生大事」。繼英國上周宣布延後解封計畫，如今，連以色列都受到印度Delta變種病毒影響，宣布收緊防疫政策，擴大入境檢疫。另外，阿南德也在影片中提到台灣，並進一步解釋預言。

阿南德3日預言表示，他從去年開始就不斷重申「疫苗不是解方」，即使是接種率高的塞席爾與智利，都在經歷疫情以來最嚴重的爆發，而推動大規模接種的英國、以色列將在6月20日「發生嚴重的大事」並出現可怕浪潮，情況會更加惡化。沒想到，才不到半個月，英國Delta變種疫情加劇，首相強生（Boris Johnson）14日就宣布，原訂於21日解封的「自由日」，將延後1個月至7月19日實施。

▲▼「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）預言6月20日後，英國與以色列等推動疫苗接種國家會發生大事。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

▲阿南德表示，木星6月20日將逆行回到土星，9月14日落在摩羯座，並在21日離開，期間對全球新冠疫情與經濟將有負面影響。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

至於阿南德預言中提到的以色列，目前有60.7％的民眾施打了第1劑疫苗，而完整接種2劑者也高達56.9％，最近卻傳出北部一所中學爆發Delta變種病毒的群聚感染，多達44名學生確診，也有幾名已完整接種疫苗的成年人染疫。此外，中部城市莫迪因（Modiin）一所學校也有11名學生確診，當局認為2起校園群聚事件的傳播鏈起源都是從國外返鄉入境的旅客。

巧合的是，以色列當局正好在阿南德預言「將有大事」的6月20日晚間宣布，擴大入境檢疫措施，在本古里安國際機場（Ben Gurion Airport）設置新的大型篩檢區，加強針對從高風險國家入境者與未接種疫苗的兒童的隔離檢疫。同時，由於過去24小時內新增確診達46例，以色列衛生部下令要求有群聚感染的城鎮學校必須戴口罩上課。

此前，以色列衛生部15日才正式取消了室內佩戴口罩的規定，也取消了除了飛機以外幾乎所有場所的口罩令，又在18日暫停了對入境旅客的篩檢要求，但來自阿根廷、巴西、南非、印度、墨西哥和俄羅斯等高風險國家的旅客，即使已經完成疫苗接種，仍須接受檢測。

▲▼「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）預言6月20日後，英國與以色列等推動疫苗接種國家會發生大事。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

▲阿南德預言6月20日後，英國與以色列等推動疫苗接種國家會發生大事，結果兩國先後出現疫情再起的跡象。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

阿南德16日發表最新影片指出，本月20日之所以如此特別，是因為木星將逆行回到土星，「這對全世界來說都不是好事。」因為6月20日至9月21日間將爆發新一波疫情，包括英國在內的歐洲多數國家、印度、美國、日本等其他各國也得多加小心。

阿南德16日影片也說到，「包含台灣與中國大陸的報導中指出，我曾提到的事情6月20日後會在一夕之間發生變化，但是並不是所有事情都會在這天立即開始或結束，只能說6月20日是一個理論的支撐點、一個開始，情勢可能要從7月開始才會變得顯然可見。」

►印度神童新預言！「這4國」今起慎防新一波爆發　疫情改善再等2年
►印度神童最新預言來了！揭「經濟復甦」5階段　關鍵時間點曝光
►印度神童預言成真！　6／20後英國真的「出大事」

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

散發迷人香氣！專櫃女香TOP4最低下殺999元

ET快訊
快訊／禾馨秀「打疫苗883人名單」　怒批：按規定施打還要出來
禾馨公開對話！衛生局人員求「幫打20瓶疫苗」：不然我們就慘了
全球疫苗混打成趨勢　已有4國通過：1種順序不能混
快訊／豪大雨將襲屏東　潘孟安急喊：明天暫停施打疫苗
快訊／宜蘭「失蹤確診者」在台北找到　足跡公布
快訊／禾馨公布跟北市衛生局完整LINE對話！　反駁找高嘉瑜喬
15年敵不過疫情！福容大飯店宣布這館9／1熄燈
看好了世界！本土降回雙位數「只花16天」　鄉民1點打臉：也是
快訊／小火鍋群聚擴大！員工外甥、外甥女也確診　累計9人染疫
本土降至雙位數「628解封？」　鄉民嚇傻：飯店、餐廳全訂滿
快訊／新北今增38人「板橋、中和最高」　各區染疫數曝光
LIVE／喬疫苗爭議　禾馨「公布接種名單」
LIVE／新北今+38例再創新低！　侯友宜說明最新狀況

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓新冠疫苗到貨穩定！8月底前可獲8千萬劑　開放一般成年人施打

剛度完蜜月！新婚夫妻離奇死在自家浴室　「一開水就被電擊」

接種會場冷藏庫溫度過高　日本：1002劑輝瑞疫苗報廢

接種疫苗「月經大出血」？　英4000女通報異常被列不良反應

法國地方選舉爆68%棄選！　馬克宏失利再遭「打耳光」

全球鬧疫苗荒「混打成趨勢」！　已有4國通過：注意1情況不能混

日本首相菅義偉：東奧期間若發布緊急事態　不排除空場舉辦

驚！印度神童預言又應驗　以色列也出事了「影片還談到台灣」

汽旅偷拍「妖精打架」新招！房間油畫相框藏驚人細節：須即刻退房

母剖腹產「女嬰臉留超深刀傷」得縫13針！　醫生：離胎盤太近了

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

遇疫情葡萄銷不出...果農低價求售　擔心腐爛浪費「剩下忍痛餵雞鴨吃」

赤膊男不戴口罩騎車外出遭攔！　辯稱「去山上游泳」警當場開罰

舒淇「20年前沒跟馮德倫在一起」：看不上他！　「合作劉德華.金城武...」吐槽：輪得到他嗎XD

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

南韓新冠疫苗到貨穩定！8月底前可獲8千萬劑　開放一般成年人施打

剛度完蜜月！新婚夫妻離奇死在自家浴室　「一開水就被電擊」

接種會場冷藏庫溫度過高　日本：1002劑輝瑞疫苗報廢

接種疫苗「月經大出血」？　英4000女通報異常被列不良反應

法國地方選舉爆68%棄選！　馬克宏失利再遭「打耳光」

全球鬧疫苗荒「混打成趨勢」！　已有4國通過：注意1情況不能混

日本首相菅義偉：東奧期間若發布緊急事態　不排除空場舉辦

驚！印度神童預言又應驗　以色列也出事了「影片還談到台灣」

汽旅偷拍「妖精打架」新招！房間油畫相框藏驚人細節：須即刻退房

母剖腹產「女嬰臉留超深刀傷」得縫13針！　醫生：離胎盤太近了

【英語多益通】3句英文　讓你輕鬆表達斷線、當機和回音

神人貼對帳單「一個月賺70萬」　公開致勝4關鍵：完全不是賭博

南韓新冠疫苗到貨穩定！8月底前可獲8千萬劑　開放一般成年人施打

Tiffany穿超難駕馭的「綁帶高跟鞋」撞小6歲Jennie沒輸　網：我穿變粽子

線上標售創鳳山地價新高　華友聯成最大贏家

快訊／禾馨秀「打疫苗883人名單」　反轟按規定施打還要出來說明？

確診數下降「死亡率卻飆至4.04%」！10天就增加1%　網揭上升主因

板橋社區群聚7人確診！住戶控管委會隱匿　主委喊冤：都有公告

陳方隅／日美疫苗先後援台　談疫下「防疫政治學」

旺宏捐贈陽明交大設立胡定華講座　延攬國際頂尖學者提升創新動能

苦等軍人男友退伍2年！　 德女模飛13hr接人爆哭

國際熱門新聞

印度神童新預言：今起慎防新一波爆發

印度神童預言又應驗！影片還談到台灣

中國恐嚇文件曝光！澳總理說服G7抗中

接種2劑仍「突破性感染」　醫：不敢置信！

菲律賓簽約輝瑞　8月開始交貨

打完疫苗仍因變種病毒確診！日專家憂第5波疫情將來襲

哈利梅根Podcast節目半年只錄1集！每分鐘撈1800萬

美贈台疫苗加碼3倍！CNN：是為了抵制北京

長賜輪卡蘇伊士運河90天！　船東提新賠償方案

美前駐聯大使：若中國拿下台灣就完了

急徵醫師打疫苗！北海道捧「超高日薪4萬4」

海拔2000m裸身交纏！情侶野戰全都錄

母剖腹「嬰臉留超深刀傷」得縫13針

印度神童最新預言　曝「經濟復甦」5階段

更多熱門

相關新聞

士林養護機構群聚　柯文哲學到2件事

士林養護機構群聚　柯文哲學到2件事

台北市士林區某長照機構爆發群聚感染，8日發生至今已有47人確診、3人染疫身亡。台北市長柯文哲21日赴台北市議會報告，提及士林某長照機構讓他學到2件事情，一是有確診者其實打過疫苗，二是就算做了普篩，但不能保證沒感染，「可能還在潛伏期，後來就一狗票！」

日相：若東奧疫情告急　不排除空場舉辦

日相：若東奧疫情告急　不排除空場舉辦

全球疫情趨緩？柯文哲：不能太放心

全球疫情趨緩？柯文哲：不能太放心

飯店沒人住　業者：大家都在等解封

飯店沒人住　業者：大家都在等解封

銀行挺企業「不限紓困戶」　貸款本金可展延到明年底！

銀行挺企業「不限紓困戶」　貸款本金可展延到明年底！

關鍵字：

印度神童神童預言阿南德Abhigya Anand英國解封以色列世界疫情COVID-19新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

47歲童仲彥認了「拍A片當男優」

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

獨／今確診跌至2位數　三級警戒擬延續「開放低風險場域」

向佐突開罵蔡英文「舔狗」！

快訊／再增20死！今本土病例+7

安和里長槓憲哥　驚人發言被挖出

醫：6/28不會降回二級了

印度神童新預言：今起慎防新一波爆發

10類人可打疫苗！新版「接種順序」出爐

苦行僧號稱78年未進食！針孔攝影揭真相

本土劇男星失業2年　領不到紓困金

印度變異株傳染力強！醫揭1關鍵症狀：非常不同

《RM》還是有光洙！劉在錫接電話秒掛斷

中央3週前要求北農廣篩　北市府沒動作內幕曝

今年首度滿庫溢流　進雨最大雙贏家出爐

更多

最夯影音

更多
瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！
被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面