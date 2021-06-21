驚！印度神童預言又應驗　以色列也出事了「影片還談到台灣」

▲被稱為「印度神童」的阿南德（Abhigya Anand）預言再度應驗，以色列也宣布收緊防疫措施。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

記者張寧倢／編譯

「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）3日發布預言影片稱，疫苗接種率為在全球前段班的英國與以色列將在6月20日後「發生大事」。繼英國上周宣布延後解封計畫，如今，連以色列都受到印度Delta變種病毒影響，宣布收緊防疫政策，擴大入境檢疫。另外，阿南德也在影片中提到台灣，並進一步解釋預言。

阿南德3日預言表示，他從去年開始就不斷重申「疫苗不是解方」，即使是接種率高的塞席爾與智利，都在經歷疫情以來最嚴重的爆發，而推動大規模接種的英國、以色列將在6月20日「發生嚴重的大事」並出現可怕浪潮，情況會更加惡化。沒想到，才不到半個月，英國Delta變種疫情加劇，首相強生（Boris Johnson）14日就宣布，原訂於21日解封的「自由日」，將延後1個月至7月19日實施。

▲阿南德表示，木星6月20日將逆行回到土星，9月14日落在摩羯座，並在21日離開，期間對全球新冠疫情與經濟將有負面影響。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

至於阿南德預言中提到的以色列，目前有60.7％的民眾施打了第1劑疫苗，而完整接種2劑者也高達56.9％，最近卻傳出北部一所中學爆發Delta變種病毒的群聚感染，多達44名學生確診，也有幾名已完整接種疫苗的成年人染疫。此外，中部城市莫迪因（Modiin）一所學校也有11名學生確診，當局認為2起校園群聚事件的傳播鏈起源都是從國外返鄉入境的旅客。

巧合的是，以色列當局正好在阿南德預言「將有大事」的6月20日晚間宣布，擴大入境檢疫措施，在本古里安國際機場（Ben Gurion Airport）設置新的大型篩檢區，加強針對從高風險國家入境者與未接種疫苗的兒童的隔離檢疫。同時，由於過去24小時內新增確診達46例，以色列衛生部下令要求有群聚感染的城鎮學校必須戴口罩上課。

此前，以色列衛生部15日才正式取消了室內佩戴口罩的規定，也取消了除了飛機以外幾乎所有場所的口罩令，又在18日暫停了對入境旅客的篩檢要求，但來自阿根廷、巴西、南非、印度、墨西哥和俄羅斯等高風險國家的旅客，即使已經完成疫苗接種，仍須接受檢測。

▲阿南德預言6月20日後，英國與以色列等推動疫苗接種國家會發生大事，結果兩國先後出現疫情再起的跡象。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

阿南德16日發表最新影片指出，本月20日之所以如此特別，是因為木星將逆行回到土星，「這對全世界來說都不是好事。」因為6月20日至9月21日間將爆發新一波疫情，包括英國在內的歐洲多數國家、印度、美國、日本等其他各國也得多加小心。

阿南德16日影片也說到，「包含台灣與中國大陸的報導中指出，我曾提到的事情6月20日後會在一夕之間發生變化，但是並不是所有事情都會在這天立即開始或結束，只能說6月20日是一個理論的支撐點、一個開始，情勢可能要從7月開始才會變得顯然可見。」

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